Kevin Kühnert wirbt in Mertingen für "Farbwechsel" in Bayern

Als SPD-Generalsekretär Kühnert jetzt im Wahlkampf in Mertingen zu Besuch ist, führt er Argumente an, weshalb die Sozialdemokraten regierungstauglich seien.

Wenn man im elektronischen Zeitungsarchiv nach seinem Namen sucht, tauchen Hunderte von Seiten auf und es wird schnell klar: Auf der Berliner Polit-Bühne ist er omnipräsent. Aber kann er auch Land? „Kann er“, sagt Daniel Becht. Der Mertinger SPD-Ortsvorsitzende hatte den Generalsekretär Kevin Kühnert von den Sozialdemokraten zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Mertingen geholt. „Ein Höhepunkt im Jahr unseres 75-jährigen Bestehens“, freute sich Becht.

Um es gleich vorneweg zu sagen: Der 33-jährige Bundespolitiker begeisterte rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Alten Brauerei mit einer Mischung aus Fakten, Lösungsorientierung, kritischen Querschlägen auf die bayerische Staatsregierung und sparte nicht mit launigen Sprüchen. In zwölf Minuten (so lange dauerte seine freie Rede) legte er einen Parforceritt durch eine große Bandbreite an Themen hin.

Schwarzes Hemd, schwarze Jeans, schwarze Sportschuhe - nichts Rotes deutete auf seine Gesinnung hin. Einer der Genossen reichte Kühnert zur „Einstimmung“ einen mit Bier gefüllten Maßkrug. Kühnert nippte artig, stellte ihn dann aber zur Seite. Mertingens Bürgermeister Veit Meggle bat um einen Eintrag ins Goldene Buch. Kühnert blätterte vor und entdeckte die Unterschrift von Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Sie hatte mit grüner Tinte unterschrieben, er nun mit roter - „ein kleiner Unterschied muss schon sein“, meinte einer jener Genossen, die sich für die Fotos hinter Kühnert positioniert hatten.

Die Ampel-Koalition habe die Gasspeicher gefüllt, sagt Kühnert in Mertingen

Zu ihnen gehörten Georg Wiedemann und Claudia Müller, die in der Region für den Land- und Bezirkstag kandidieren. Wiedemanns Appelle bei dessen Vorstellung griff Kühnert mehrmals auf, als er zum Beispiel ebenfalls forderte, dass Aufträge von bayerischen Kommunen und Behörden für Projekte oder Dienstleistungen nur an tarifgebundene Firmen vergeben werden dürften. Dies sei in nahezu allen anderen Bundesländern längst gute Regel.

Zu den Leistungen der Bundesregierung zählte der Generalsekretär den Mindestlohn von zwölf Euro, wovon eine Million Arbeitnehmer in Bayern seiner Aussage nach profitieren. Die Ampel-Koalition habe die Gasspeicher in der Energiekrise gefüllt, „anstatt krachlederne Reden gehalten zu haben“. Die verbesserten Wohngeld-Ausweitungen, „die erhöhten Kindergelder und Zuschläge für Familien sind wie versprochen in kürzester Zeit von der sozialdemokratisch geführten Regierung umgesetzt worden“.

Im vergangenen Jahr seien in Brandenburg, so Kühnert, 300 Windkraftanlagen neu entstanden, „in Bayern gerade mal 30“. Industrie folgt Energie, laute das Credo, was ein radikales Umdenken bei regenerativen Energien erfordere. Die Bundesländer „in der Mitte und im Norden“ hätten das erkannt, weshalb in letzter Zeit Weltunternehmen sich für diese Standorte entschieden hätten. Mit „Schönrechnerei“ von Markus Söder lasse sich keine Energiewende erreichen. Er könne viele Beispiele anführen, „die zeigen, dass Bayern bei der Wahl am 8. Oktober einen Farbwechsel verdient hat“.

In Kühnerts Berliner Wahlkreis gibt es keine Blaskapelle und keinen Schützenverein

Der Generalsekretär stellte sich in einer von SPD-Unterbezirksvorsitzendem und Kühnerts Fraktionskollegen Christoph Schmid moderierten Runde (Kühnert: „Die einen reden beim Parteitag in München untereinander, wir kommen mit den Menschen ins Gespräch“) den Fragen aus dem Publikum, um sich letztlich zu den Klängen des Musikvereins Bäumenheim verabschieden zu müssen: zum nächsten Termin in Ingolstadt, „meinem dann vierten heute“.

Kühnert war aus Fürstenfeldbruck und Schwabmünchen nach Mertingen gekommen. Der Besuch dürfte ihm in guter Erinnerung bleiben. Freimütig bekannte er, dass er „so etwas“ aus seinem Berliner Wahlkreis“ nicht kenne: Eine Blaskapelle gäbe es da nicht, ebenso keinen Schützenverein. Am Ende umarmte Christoph Schmid seinen Parteikollegen - ein Ritual, wie beide verrieten, dass sie pflegen, seitdem sie sich beim letztjährigen Berlin-Marathon getroffen haben.