Polizeilich gesuchter Mann randaliert im Zug

Ein Mann pöbelt die anderen Fahrgäste im Zug dermaßen an, dass ihn der Lokführer rauswirft. Die Polizei stellt fest, dass der 29-Jährige kein Unbekannter ist.

Auf einer Zugfahrt von Donauwörth Richtung Augsburg hat sich ein Fahrgast derartig aufgeführt, dass ihn der Lokführer in Mertingen aus dem Zug geworfen hat. Laut Polizei schrie der 29-Jährige herum und pöbelte die anderen Fahrgäste aggressiv an, weswegen der Lokführer zu dieser drastischen Maßnahme griff. Zudem verständigte er die Polizei, die den randalierenden Mann einer Kontrolle unterzog. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige bereits polizeilich gesucht wurde, und übergab den Fall an die Bundespolizei. Fahrgäste, die während dieser Fahrt eventuell beleidigt oder gar körperlich angegriffen worden sind, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Augsburg unter der Nummer 0821/343560 zu melden. (AZ)