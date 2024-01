Rekord-Gaudiwurm zieht durch Mertingen

Beim Faschingsumzug in Mertingen beteiligen sich zwischen tausende Feiernde. So viel wie heuer war wahrscheinlich noch nie zuvor los beim bunten Treiben.

Asterix und Obelix waren dabei, der Michel aus Lönneberga und ganz viele Menschen, die sich spontan zusammengefunden haben, um losgelöst von einer Organisation als private Fußgruppen dabei zu sein. Vielleicht war es nur eine Momentaufnahme, aber vielleicht wandeln sich die Faschingsumzüge zu lockeren Feiern - mal mit einem Thema, mal einfach nur, weil die Akteure gerne in fantasievolle und verrückte Kostüme schlüpfen, um damit die Zuschauer am Straßenrand zum Lachen zu bringen.

So war es jedenfalls gestern in Mertingen, wo sich bei Kaiserwetter Tausende auf die Beine machten, um entweder im Umzug oder als staunende Zaungäste am Straßenrand dabei zu sein. Die Stimmung war ausgelassen, der Gaudiwurm so lange wie niemals zuvor in Mertingen. Das mag daran gelegen haben, dass die Mertinger Faschingsfreunde gewohnt früh eingeladen hatten – und damit bis aus dem Allgäu und dem Westschwäbischen Narrengruppen aktiviert haben.

In Mertingen gab´s Fasnacht, Fasching und Karneval

Das Thermometer stieg von Minute zu Minute: einmal, weil die klirrende Kälte vom Morgen verschwand, aber auch, weil die Akteure kräftig einheizten. Ob Fasching, Fasnacht oder Karneval - in Mertingen wurde am gestrigen Sonntag von allem etwas geboten. Mäschkerle, Hästräger, Gardistinnen, gekrönte Faschingshäupter und Musikanten zogen an den Zuschauern vorbei. Die Gaudi hätte größer nicht sein können. Bürgermeister Veggle an seinem angestammten Platz beim Rathaus kam, verkleidet als Froschkönig, kaum nach, um Süffiges an die Aktiven auszuschenken.

77 Bilder Rekord-Gaudiwurm in Mertingen Foto: Helmut Bissinger

Die Organisatoren hatten auf einen Mix aus Brauchtum und Tradition, aber auch modernen Elementen gesetzt. Die Wagen, fast monumental anmutend, wurden ans Ende des Zuges gesetzt. Vorneweg marschierten vor allem Fußgruppen Umzugsleiter Dieter Brummer und Präsidentin Corinna Wiedemann zählten mehr als 70 Gruppen, dazu mehrere Dutzend Wagen.

Aktuelle politische Themen auf´s Korn genommen

Die Fantasie berührte die Herzen der Zuschauer: Da waren die Weißweinfreunde aus Oberndorf dabei, Landjugendgruppen, aber auch eine bunte Schar, die sich mit der Windrad-Schwäche in Bayern auseinandersetzte. Das Motto: „In Bayern steht die Zukunft still, weil keiner dort ein Windrad will.“ “Ein Schelm, wer dabei einen Bezug zu den Mertinger Windrad-Diskussionen herstellte. Besonders witzig: eine Landwirtsgruppe, die befürchtete, dass es ohne Landwirtschaft auch keinen Jungbauernkalender mit freizügigen Aufnahmen mehr geben könnte. Ein stattlicher Wagen beschäftigte sich mit dem Gesetz zur Zulässigkeit von Cannabis und der ablehnenden Haltung der Regierenden in Bayern.

Lesen Sie dazu auch

Hoch hinaus ging es beim fröhlichen Marsch durch Mertingen. Foto: Helmut Bissinger

Dass die Stimmung immer am Siedepunkt kochte, mag daran gelegen haben, dass neben der Mertinger Kapelle gleich acht Gruppen von Guggamusikanten dabei waren, aber auch zahlreiche Prinzenpaare. Für die Mertinger Faschingsfreunde grüßten aus einem offenen Wagen Prinz Pascal I. von den klingenden Auen und Prinzessin Dana I. von den zauberhaften Blumenwiesen.