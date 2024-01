Mertingen

Wie Naturschützer die Wiesen für den Brachvogel verändern

Plus Der Brachvogel hatte 2023 ein gutes Jahr. Damit es auch so weitergeht, passen Naturschützer die Umgebung in der Mertinger Höll speziell an.

Von Helen Geyer

Während das Hochwasser im Dezember vielerorts für Bedenken sorgt, freuen sich vier Männer besonders darüber. Sie stehen auf einem Schotterweg in der Mertinger Höll und blicken auf die überfluteten Wiesen, in denen das Wasser zum Teil knöcheltief steht. "Wenn es immer so nass wäre wie jetzt, bräuchte es das alles nicht", sagt Anton Burnhauser. Der Rentner beschäftigt sich wohl mit am längsten mit dem Schutz des Brachvogels und anderen Wiesenbrütern im Kreis Donau-Ries. Damit der Wunsch von Burnhauser näher an die Realität kommt, hat er, zusammen mit anderen Naturschützern, einiges an Mühen aufgewendet.

Bereits 2019 setzte der Bund Naturschutz die ersten Maßnahmen in der Mertinger Höll um, um den Lebensraum noch besser für den Brachvogel zu gestalten. Alexander Helber, Kreisvorsitzender der Gruppe Donau-Ries des Bund Naturschutz in Bayern, hat bei den Veränderungen geholfen. "2019 haben wir Gebüsche entfernt und auch einiges an Müll herausgefischt", sagt Helber. Der Brachvogel bevorzuge lieber offene Flächen, denn in den Sträuchern könnten sich Fressfeinde aufhalten.

