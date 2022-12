Monheim

Bauprojekt erregt weiter die Gemüter in Monheim

Auf diesem Grundstück in Monheim sollen drei Bauwerke mit Wohnungen und einer Tagespflege-Einrichtung entstehen. Die Anlieger wehren sich dagegen.

Plus In Monheim wehren sich Anlieger auch bei der Bürgerversammlung gegen das Vorhaben. Was Ministerpräsident Markus Söder damit zu tun hat.

Von Thomas Unflath

Neun Bürgerversammlungen hatte Rathauschef Günther Pfefferer in den vergangenen Wochen bereits in den Monheimer Ortsteilen absolviert. Mit der finalen Veranstaltung in der Stadthalle endete der Reigen der Versammlungen. Dabei zog Pfefferer vor knapp 100 Besucherinnen und Besuchern eine Bilanz des zu Ende gehenden Jahres. Speziell das geplante große Bauprojekt nahe der Altstadt sorgte wieder für Emotionen.

