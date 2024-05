Großes Interesse an Windrädern im Monheimer Stadtgebiet

Plus Die Stadt Monheim arbeitet jetzt mit einem "Windkümmerer" zusammen. Wo könnten Anlagen gebaut werden?

Neben dem oftmals emotional behandelten Thema Solarparks kommt im Rahmen der Energiewende auch möglichen Windkraftanlagen in der Region eine immer größere Bedeutung zu. Auf dem Gebiet der Stadt Monheim scheint es einige dafür geeignete Bereiche zu geben. Um hier sinnvoll und mit Augenmaß zu agieren, arbeitet die Kommune nun mit einem sogenannten „Windkümmerer“ zusammen. Dieser stellte sich, seine Aufgaben und die Ziele der Kooperation in dieser Woche im Stadtrat vor.

Wie im Umfeld der Sitzung zu vernehmen war, herrscht an den hügeligen und waldreichen Gebieten rund um Monheim großes Interesse für das Installieren von Windrädern. Auch überregional agierende Firmen haben anscheinend bereits Kontakt zu Flächeneigentümern aufgenommen. Eine von der örtlichen Bevölkerung betriebene Anlage nahe Wittesheim läuft bekanntlich schon über 20 Jahre und war lange Zeit das einzige Windrad im Donau-Ries-Kreis.