Hama feiert Jubiläum: Es gibt Sonderurlaub für alle Beschäftigten

Plus Die Firma Hama in Monheim wird heuer 100 Jahre alt. Das Unternehmen besteht im ständigen Wandel, beschenkt die Belegschaft in Monheim und feiert im Juni groß.

Die Firma Hama, einer der größten Arbeitgeber im Donau-Ries-Kreis, feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres fand ein Empfang statt, an dem rund 800 Beschäftigte in der Firma teilnahmen. Dabei gab es nicht nur einen Blick zurück auf die Anfänge in Dresden, die dramatischen Umstände, die 1945 zum Neuanfang in Monheim führten, und auf die Entwicklung zu einem weltweit agierenden Unternehmen. Geschäftsführer Christian Sokcevic war es vorbehalten, der Belegschaft eine höchst erfreuliche Nachricht zu verkünden: Es gibt Sonderurlaub. Jeder der rund 1500 Beschäftigten am Hauptsitz in der Jurastadt darf heuer zwei Tage zusätzlich freimachen.

Bei dem Zubehör-Spezialisten – so definiert sich Hama selbst – habe es in all den Jahren eine Konstante gegeben, erklärt Firmenchef Christoph Thomas: den dauernden Wandel. Dieser werde die Firma "auch in Zukunft immer wieder fordern". Konzentrierte sich das Geschäft früher auf den Bereich des Fotografierens, so hat Hama mittlerweile ein breit gefächertes Sortiment mit rund 18.000 Artikeln. Elektronik-Zubehör ist dabei ein ganz wichtiges Feld. Man sei bemüht, stets den Techniktrends zu folgen: "Wir sind mit großer Mannschaft in der Welt unterwegs, um zu schauen, was sich tut."

Hama vertreibt seine Ware unter anderem über Elektronikmärkte und Tankstellen

Hama sei zudem bemüht, sich mehrere Standbeine zu schaffen, denn es könne durchaus passieren, dass ganze Warenbereiche wegbrechen. Dies war zum Beispiel bei der Dia-Fotografie der Fall. Ehemals größte Kunden wie Photo Porst und Quelle seien von der Bildfläche verschwunden, dafür würden Hama-Produkte jetzt über Elektronikmarkt-Ketten vertrieben. Aber auch über SB-Warenhäuser, Drogeriemärkte, Baumärkte und Tankstellen. Über 10.000 Verkaufsstellen seien es allein in Deutschland, schildert Christian Sokcevic – vom Mediamarkt bis hin zur Tankstelle. Zu 95 Prozent verkauft Hama seine Waren in Europa. Der nächstgrößte Markt sei der Nahe und der Mittlere Osten.

Die aktuelle Geschäftsleitung der Firma Hama: (von links) Thomas Kopp, Roland Handschiegel, Christoph Thomas, Jörg Hempen, Maximilian Bartl, Christian Seel-Mayer und Christian Sokcevic. Foto: Hama

Um auf einem möglichst breiten und stabilen Fundament zu stehen, stieg Hama beispielsweise 1995 in das Geschäft mit Schulranzen, Taschen und Rucksäcken ein. Circa 300.000 Exemplare davon werden jährlich inzwischen abgesetzt. Der Kauf des Fahrradzubehör-Spezialisten Messingschlager war laut Christoph Thomas ebenfalls erfolgreich.

Die Firma Hama hat während der Corona-Pandemie den Umsatz gesteigert

Selbst die Corona-Pandemie konnte Hama nicht bremsen. Im Gegenteil. "In den vergangenen Jahren ist unser Umsatz gewachsen", verkündet der Geschäftsführer. Auch wenn die Lieferketten zeitweise nicht mehr funktionierten. Man habe sich vor dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens ausreichend mit Ware bevorraten können. Dass viele Menschen von daheim aus arbeiteten und Schüler vor dem PC unterrichtet wurden, davon habe Hama profitiert: "Jeder brauchte eine Webcam." Lag der Umsatz der Firma 2018 noch bei etwa 520 Millionen Euro, so waren es im vorigen Jahr 690 Millionen.

In den aktuellen Kriegs- und Krisenzeiten sei es freilich "schwierig, gewisse Dinge vorherzusagen", merkt Sokcevic an. Deshalb versuche man "weitsichtig zu agieren". Eine Tatsache, die für das Monheimer Unternehmen zum Problem werden könnte, ist die Abhängigkeit von China. Mehr als 90 Prozent der Ware bezieht Hama von dort, betreibt Niederlassungen in Hongkong und in Schanghai und betreibt in dem Land intensive Qualitätskontrolle. Die Firma schaue sich auf den Weltmärkten um, "wo es Alternativen geben könnte", erklärt Christoph Thomas. Man beobachte das Geschehen in China mit einem "skeptischen Auge". Allerdings glaube man nicht, dass es zu einem abrupten Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen mit dem asiatischen Land kommen könnte.

Hama denkt in Monheim über den Bau eines weiteren Hochregallagers nach

Weil die Zeichen trotz aller Unwägbarkeiten eher auf Wachstum stehen, denken die Verantwortlichen des Unternehmens einmal mehr über bauliche Maßnahmen in Monheim nach. "Wir müssen uns Gedanken machen, ein weiteres Hochregallager zu bauen", sagt Thomas. Die Planung sei bereits vorhanden. Wann diese in die Tat umgesetzt wird, stehe noch nicht fest.

Klar sei hingegen, dass das 100-jährige Bestehen gebührend begangen wird – intern und für die breite Öffentlichkeit. Im Juni steht unter anderem ein Betriebsfest an, zu dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erwartet wird. Am 24. Juni lädt das Unternehmen die Bevölkerung zu einem "Tag der offenen Tür" mit großem Programm.