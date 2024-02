Monheim

So sehen die Fraktionen im Monheimer Stadtrat die Deponie-Pläne

Plus Stadt Monheim will Erdaushub-Deponie erweitern. Ratsmitglieder werben für Info-Veranstaltung. Kritik am bisherigen Vorgehen der Kommune, aber auch an der BI.

Von Thomas Unflath

Die geplante Erweiterung der Erdaushub-Deponie in Monheim erhitzt die Gemüter. Es hat sich eine Bürgerinitiative (BI) formiert. Die startete ein Bürgerbegehren, um die Ablagerungsstätte im Wald südwestlich der Kernstadt zu verhindern. Derweil hat sich der Stadtrat, so ist aus den Fraktionen zu hören, bereits eingehend mit der Thematik befasst. Vor einer Info-Veranstaltung der Kommune hat unsere Redaktion bei den Fraktionen angefragt, wie sie zu dem Projekt und dem Drumherum stehen.

Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG), die derzeit Rathauschef Günther Pfefferer ( CSU) vertritt, wirbt für die Veranstaltung, die am Montag, 26. Februar in der Stadthalle stattfindet (Beginn: 19 Uhr): „Wir freuen uns, wenn viele Gäste kommen und sich einen Eindruck verschaffen. Im Stadtrat haben wir uns bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt.“ Auch mehrere Experten sollen an dem Abend anwesend sein.

