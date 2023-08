Niederschönenfeld

06:00 Uhr

25 Jahre Partnerschaft: Niederschönenfeld erwartet Freunde aus Frankreich

Plus Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Plestin-les-Grèves und Niederschönenfeld kommen die französischen Freunde der Gemeinde zu Besuch.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Corona wollte es so: Zum 25-jährigen Jubiläum der Gemeindepartnerschaft von Plestin-les-Grèves und Niederschönenfeld besuchen die Gäste aus der Bretagne ihre Freunde in Bayern. Die beiden 1297 Kilometer entfernt liegenden Kommunen haben nämlich vereinbart, dass man ab der Vertragsunterzeichnung in Plestin (1997) und Niederschönenfeld (1998) jedes dritte Jahr in die Partnergemeinde fährt. Erst trifft man sich demnach in der Bretagne, dann in Bayern und im dritten Jahr pausiert man. Da man 2021 zusätzlich pausieren musste, war die Niederschönenfelder Delegation nach einem Vierteljahrhundert 2022 in Plestin – und ebenfalls 25 Jahre nach der deutschen Partnerschafts-Besiegelung von 1998 kommen nun die Franzosen vom 23. bis 28. August.

Vertieft hat sich die Freundschaft schon längst: In der Gemeinde nordwestlich der Hauptstadt Rennes stand unter anderem ein Maibaum aus Bayern. In Feldheim ist der offizielle Raiffeisenplatz – ansprechend gestaltet – längst zum Plestin-Platz geworden. Ein Freundschaftsstein von 1992, Bilder von dem Ort an der Ärmelkanal-Küste und ein Wegweiser symbolisieren die Verbindung. Dazu wacht St. Ivo (französisch Yves), Patron der Bretagne, im Gemeindehaus Feldheim, und auf der Boule-Bahn beim Bürgerhaus Niederschönenfeld pflegt man das in Frankreich überaus beliebte Spiel. Der Deutsch-Französische Freundeskreis unter Leitung von Claudia Hausner unterstützt Bürgermeister Stefan Roßkopf und die Gemeinde, um die Verbindung mit Leben zu erfüllen.

