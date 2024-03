Niederschönenfeld

JVA Niederschönenfeld – zwischen Freiheit und Gefangenschaft

Plus An der JVA Niederschönenfeld entsteht jetzt weithin sichtbar Kunst am Bau für 125.000 Euro. Was die Künstler mit "Locomotion" aussagen wollen.

Von Barbara Würmseher

Wer die Staatsstraße 2047 in Höhe Niederschönenfeld passiert, wird ab Mai einen augenfälligen Blickfang haben, der am Gebäude der Justizvollzugsanstalt die Aufmerksamkeit auf sich lenken wird: Dort wird am Ernst-Zürn-Weg - für alle sichtbar - außerhalb der Gefängnismauern mit Blickrichtung Staatsstraße - das Kunstwerk "Locomotion" installiert. Kostenpunkt 125.000 Euro. Das Objekt wird an einer Außenwand des Außenlagers angebracht. Im März beginnen die Arbeiten dazu vor Ort.

Die Vorbereitungen im Hintergrund indes sind bereits auf der Zielgeraden angekommen, "der Prototyp ist fertig und kann somit in Produktion gehen", wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt. Der Bildende Akademie-Künstler Felix Weinold und die Augsburger Künstlergruppe "Lab Binaer" (Benjamin Stechele und Martin Spengler kommen aus der digitalen Kunst) haben "Locomotion" entworfen und sich damit unter 120 Bewerbern durchgesetzt. Die drei verbinden auf spannende Weise herkömmliches, analoges Denken mit digitaler Sichtweise.

