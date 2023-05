Zwei Unfälle mit Kleinkraftrad- und Fahrradfahrern

Gleich zwei Menschen stürzen unabhängig voneinander von ihren Zweirädern. Beide Unfälle gehen glimpflich aus.

Unabhängig voneinander haben zwei Personen nahe Niederschönenfeld einen Unfall gebaut und sich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 15.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der B16 in Richtung Neuburg. Bei der Abfahrt Rain-West wollte der junge Mann die Bundesstraße verlassen und bog auf die Ausfädelspur. Im Scheitelpunkt der Spur befand er sich weit links und kam bei einsetzendem Regen auf die Fahrbahnmarkierung. Dort rutschte er, mit geringer Geschwindigkeit, mit dem Hinterreifen weg. Durch den Sturz verletzte sich der junge Mann leicht an der Schulter. Zur medizinischen Versorgung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Kraftrad beträgt schätzungsweise 1000 Euro.

Etwa zweieinhalb Stunden später war eine Radfahrerin ohne Helm auf dem Feldweg parallel zur B16 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 51-Jährige zum Sturz. Dabei brach sie sich das rechte Schlüsselbein, erlitt eine Gehirnerschütterung und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Mit einem Rettungswagen kam die Frau zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik. Am Fahrrad entstand ein Schaden von schätzungsweise 150 Euro. (AZ)

