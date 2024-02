Ehemaliger Bürgermeister Berlins spricht bei der SPD

Die Genossen feiern jetzt ihren Jahresauftakt in Bayerdilling. Michael Müller hält eine Rede. Er definiert eine wichtige Aufgabe Deutschlands.

Der ehemalige Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, war Gast beim Jahresempfang der Donau-Rieser SPD. Der fand kürzlich in Bayerdilling statt. Müller besucht auch Nördlingen, wo er sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

In Bayerdilling begrüßte Georg Wiedemann neben den zahlreichen Jubilarinnen und Jubilaren Müller, der inzwischen dem Deutschen Bundestag angehört. Neben seiner Mitgliedschaft im Auswärtigen Ausschuss leitet Müller im Bundestag die Enquetekommission "Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands" als Vorsitzender, in der auch der Alerheimer Abgeordnete Christoph Schmid Mitglied ist. In seinem folgenden Grußwort spannte der dritte Bürgermeister der Stadt Rain, Daniel König, den Bogen zwischen den kommunalen Herausforderungen und der Bundespolitik. Dabei monierte er laut einer Pressemitteilung vor allem die Unfähigkeit der Union zu Lösungen beizutragen, denn angesichts der bestehenden Probleme auf der Welt müssten Bund, Länder und Kommunen gemeinsam agieren und niemand sollte "Fundamentalopposition" betreiben.

Michael Müller ordnet die weltpolitische Lage ein

Müller schaffte es in seiner Ansprache, die Gäste einerseits gut zu unterhalten und andererseits die weltpolitische Lage einzuordnen und auf die zahlreichen Krisen mit dem notwendigen Ernst einzugehen. Zunächst schilderte er die Entwicklung Berlins von den 1920er-Jahren bis zum heutigen Tag. Dabei sei es der Stadt trotz nach wie vor vorhandener Defizite inzwischen gelungen, wieder zur alten Größe und Bedeutung zurückzufinden, auch wenn nach der Wende die erhoffte Rückkehr früherer Berliner Unternehmen wie Lufthansa oder Siemens ausgeblieben sei.

Zunächst habe man sich in den 90er-Jahren zahlreiche Doppelstrukturen geleistet, bevor dann unter Klaus Wowereit ein hartes Sparprogramm begonnen worden sei. Über Berlin und seine internationalen Partnerstädte wie zum Beispiel Tokio, Los Angeles und Kiew spannte Müller den Bogen zu den weltpolitischen Herausforderungen und der Aufgabe Deutschlands, innerhalb der EU mehr Verantwortung zu übernehmen. Laut Müller ist es daher umso wichtiger, dass bei der anstehenden Europawahl in ganz Europa freiheitlich-demokratische Kräfte gestärkt werden und rechtsextreme Parteien die rote Karte erhalten. "Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren und sind das Bollwerk gegen undemokratische und rechtsextreme Umtriebe. Unsere Geschichte verpflichtet uns auch in der aktuellen Lage denen entgegenzutreten, die diesen Staat und unser Gemeinwesen zerstören wollen", schloss Müller mit einem Appell an die Versammlung.

Im Anschluss ehrten Christoph Schmid und Claudia Müller zahlreiche Genossinnen und Genossen für langjährige Mitgliedschaft in der Partei und dankten für deren Engagement auf Orts- und Landkreisebene. In ihrem Schlusswort forderte Marion Segnitzer-König die Genossinnen und Genossen dazu auf, weiter aktiv zu bleiben und für ein geeintes Europa zu kämpfen. (AZ)