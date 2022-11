Innenstadt gesperrt: 1500 demonstrieren in Donauwörth für mehr Lohn

Die Streiks in der Metallbranche erreichen die nächste Stufe. 1500 Beschäftige aus dem Landkreis Donau-Ries demonstrieren am Donnerstag im Donauwörther Zentrum.

Die Zeit der Warnstreiks vor den Werkstoren ist vorbei, jetzt zündet die IG Metall auch im Landkreis Donau-Ries die nächste Stufe in den Tarifverhandlungen. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, demonstrieren am Donnerstagvormittag in Donauwörth rund 1500 Beschäftigte der Metallbranche für mehr Lohn. Die Reichsstraße in Donauwörth wird bis 11.15 Uhr gesperrt sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Kundgebung der IG Metall vor dem Liebfrauenmünster in Donauwörth

Beteiligt sind Mitarbeiter der Firmen Airbus Helicopters aus Donauwörth, Agco Fendt aus Bäumenheim, Fendt Caravan aus Mertingen, Valeo Wemding und Bühler Motor (Monheim).

18 Bilder IG-Metall-Demo in Augsburg: Beschäftige fordern acht Prozent mehr Lohn Foto: Silvio Wyszengrad

Auf dem Parkplatz des TKSV Donauwörth und vor Airbus Helicopters versammelten sich die Streikenden in zwei Gruppen und ziehen bis um 10 Uhr vor das Liebfrauenmünster. Dort wird Roberto Armellini, Bevollmächtigter der IG Metall, aus den letzten Verhandlungstreffen mit den Arbeitgebern berichten. Die haben bisher Einmalzahlungen geboten, die Gewerkschaft möchte aber mindestens acht Prozent mehr Lohn erreichen.

Lesen Sie dazu auch