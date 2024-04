Drei Frauen bei schwerem Unfall auf der B16 verletzt

Auf der Bundesstraße bei Rain passiert in der Nacht auf Montag ein Unglück. Zwei Autos stoßen heftig zusammen.

Auf der B16 bei Rain hat sich in der Nacht auf Montag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos stießen recht heftig zusammen, sodass drei Frauen verletzt wurden und beträchtlicher Schaden entstand.

Nach Erkenntnissen der Polizei geschah am Sonntag gegen Mitternacht Folgendes: Eine 20-Jährige, die aus dem Raum Burgheim stammt, war mit ihrem Auto zusammen mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin aus dem Lechgebiet in Richtung Neuburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Rain-Ost wollte die junge Frau von der Bundesstraße nach links abbiegen. Sie wartete auf der dafür vorgesehenen Spur, bis der Gegenverkehr vorbei war. Nachdem zwei entgegenkommende Pkw vorbeigefahren waren, setzte die 20-Jährige zum Abbiegevorgang an. Dabei übersah sie einen weiteren entgegenkommenden Wagen, den eine 29-Jährige lenkte, die im südlichen Donau-Ries-Kreis wohnhaft ist.

Bei dem Unfall nahe Rain überschlägt sich eines der Autos

Der Pkw dieser Frau prallte zunächst in die Beifahrerseite des abbiegenden Autos, überschlug sich anschließend und kam im Graben neben der Straße zum Liegen. Der Pkw der 20-Jährigen drehte sich um 180 Grad und blieb auf der Verkehrsinsel stehen.

Alle drei beteiligten Frauen erlitten durch die Kollision teils leichte, teils mittelschwere Verletzungen. Die genauen gesundheitlichen Folgen sind der Polizei bislang nicht bekannt. Die Betroffenen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Freiwillige Feuerwehr Rain ist beim Unfall auf der B16 im Einsatz

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Rain war mit etwa 30 Kräften vor Ort und regelte den Verkehr, da die Bundesstraße für circa eine Stunde halbseitig gesperrt werden musste. Die Straßenmeisterei war ebenfalls vor Ort und band ausgelaufenes Öl auf dem Ashpalt. (AZ)