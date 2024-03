Stadtrat Rain beschließt Hundeklos im Stadtpark

Außerdem wird eine neue Station für die Wasserwacht am Merzensee entstehen.

Der Stadtrat Rain hatte in seiner jüngsten Sitzung eine Vielzahl von Themen zu beraten und zu beschließen, was sehr rasch über die Bühne ging. Einstimmig wird der Gemeinde Münster signalisiert, dass gegen die Änderungen des Bebauungsplanes „Windkraft Brand“ keine Einwände bestehen. Ebenso fand der Bauantrag der Wasserwacht Rain einhellige Zustimmung: Am Merzbaggersee soll demnach ein Ersatzneubau für die Wachstation entstehen.

Mit 13 zu 8 Stimmen wurde der Vorschlag von Bürgermeister Rehm angenommen, im Stadtpark an vier Stellen Hundekot-Beutelspender zu errichten. „Sofern die Nutzung reibungslos verläuft und auch angenommen wird, sollen in einem zweiten Schritt auch im Georg-Weber-Park entsprechende Spender errichtet werden,“ ist weiter festgelegt. Ins weitere Kernstadtgebiet und in die Stadtteile will man mit dem kostenlosen Beitrag zur Sauberkeit nicht gehen.

Erfreuliches berichtete der Bürgermeister schließlich über die Jahresrechnung 2023. Die Investitionen (Vermögenshaushalt) blieben zwar hinter dem Voranschlag zurück, dafür war die geplante Kreditaufnahme (3,15 Millionen Euro) nicht erforderlich, durch die planmäßige Tilgung sind die Schulden auf 3,59 Millionen Euro gesunken und als allgemeine Rücklage stehen noch 6,16 Millionen Euro zur Verfügung. Vor Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung stehe erst noch die örtliche Rechnungsprüfung an, so Bürgermeister Rehm. (arh)

