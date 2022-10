Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der B16 bei Rain

Bei einer Kollision mit einem Sattelschlepper wird ein Paar verletzt. Der Mann am Steuer war wohl betrunken. B16 für zwei Stunden komplett gesperrt.

Die gefährliche Fahrweise eines 29-Jährigen hat am späten Donnerstagabend auf der B16 bei Rain einen schweren Unfall verursacht. Der Fahrer war laut Polizei Rain betrunken am Steuer gesessen. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 21.20 Uhr war der 29-jährige Autofahrer aus einer Nachbargemeinde mit seinem Auto auf der B16 von Rain in Richtung Genderkingen unterwegs. Im Fahrzeug befand sich noch eine 20-jährige Beifahrerin. Auf der Fahrt in Richtung Genderkingen überholte der 29-Jährige auf der Lechbrücke mit überhöhter Geschwindigkeit ein mit einem Ehepaar besetzten Wagen. Auf dem Streckenabschnitt der B16 über die Lechbrücke ist Überholverbot, was sowohl durch ein Verkehrsschild als auch durch die durchgezogene Markierung auf der Fahrbahn angezeigt wird. Autofahrer dürfen dort außerdem auch nur 70 Kilometer pro Stunde fahren.

Unfall auf B16 bei Rain: Autofahrer kommt auf die Gegenfahrbahn

Etwa 500 Meter nach der Lechbrücke fuhr der 29-Jährige mit seinem Auto etwa zur Hälfte auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug entgegen und konnte nicht mehr rechtzeitig nach rechts ins Bankett ausweichen oder bremsen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, jeweils die linken vorderen Fahrzeugseiten wurden beschädigt.

Laut Polizei Rain wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand schwer verletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin des Wagens hatten Prellungen und Schürfwunden, der Sattelzugfahrer war unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 7500 Euro, am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 12.500 Euro.

Als die Beamten der PI Rain den Unfall aufnahmen, bemerkten sie beim 29-jährigen Autofahrer eine deutliche Fahne. Ein freiwilliger Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Die Feuerwehren Genderkingen und Rain waren zur Verkehrssicherung im Einsatz. Die B16 war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. (AZ)