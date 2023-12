So klingt Weihnachten in Rögling

Unterschiedliche Gesangs- und Instrumentalgruppen taten sich zusammen, um gemeinsam das Christfest musikalisch einzuläuten. Wer mit dabei war.

Verschiedene Musikgruppen gestalteten in der Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ in Rögling ein abwechslungsreiches Adventskonzert. Die Jugend- und die Musikkapelle Rögling, der Kinderchor „Nadlerspatzen“, der Männergesangverein „Concordia“, die Röglinger Stubenmusik und die Chorgemeinschaft Tagmersheim und Dollnstein ließen Weihnachten musikalisch erklingen. Unter der Leitung von Claudia Schmid eröffnete die Jugendkapelle mit der walisischen Weise „Deck the Hall“ das Konzert. Präzise und einfühlsam intonierten die jungen Akteure anschließend das Musikstück „Away in a Manger“ bevor sie mit dem bekannten Lied „We wish you a Merry Christmas“, das sie beschwingt und taktsicher vortrugen, das Publikum überzeugten.

Der Kinderchor „Nadlerspatzen“ hatte unter Pfarrer Tobias Scholz die Weisen „Wie eine Kerze leuchtet“, „Tragt in die Welt nun ein Licht“ und „Mein Weihnachtsstern“ einstudiert. Mit sichtlicher Begeisterung trugen die Mädchen und Buben die Lieder vor, unterstützend begleitet von Pfarrer Scholz am Keyboard und Kathrin Sommer auf der Querflöte.

Der Männergesangverein „Concordia Rögling“, der von Ludwig Fieger jun. geleitet wird, interpretierte gefühlvoll und präzise den „Adventsjodler“. Anschließend brachte der Chor die bekannte weihnachtliche Weise „Maria durch ein Dornwald ging“ zu Gehör. Mit dem „Halleluja-Jodler“, der mit viel Einfühlungsvermögen dargeboten wurde, beendeten die Sänger ihren Part. Roland Ossiander, Vorsitzender der Musikkapelle Rögling, stimmte das Publikum mit einer besinnlichen Geschichte auf Weihnachten ein.

Die Stammkapelle bewies große Sicherheit durch alle Register.

Die Röglinger Stubenmusik brachte als erstes Musikstück das „Barbara-Menuett“ zu Gehör. Taktsicher und einfühlsam intonierte die Musikgruppe anschließend das „Menuetto Nr. III“, bevor sie mit dem gefühlvoll interpretierten „7. Deutschen Menuett von Joseph Haydn“ das Publikum überzeugte und einen klanglichen Kontrast zu den anderen Musikgruppen setzte. Die Chorgemeinschaft Tagmersheim und Dollnstein, folgte dem dynamischen Dirigat ihrer Leiterin Meggle sehr präzise beim Lied „Es ist so kalt“. Ebenso überzeugte sie mit „December again“ und „Tochter Zion“, die das Publikum innehalten ließen.

Unter Bernhard Zinsmeister ließ die Stammkapelle der Musikkapelle Rögling fein nuanciert im Wechsel zwischen kraftvollen und feinen Piano-Passagen „Die Himmel rühmen“ erklingen. Auch bei "Vivaldis Winter" bewiesen die Musikantinnen und Musikanten durch alle Register Sicherheit. Unter dem Dirigat von Anton Böswald intonierte die Kapelle das weihnachtlich-fröhliche und kraftvolle Weihnachtslied „Transeamus usque Bethlehem“. Christian Ferber, Vorsitzender der Musikkapelle Rögling, bedankte sich bei allen beteiligten Musikgruppen für deren Mitwirken.

Lesen Sie dazu auch

Die Akteure wurden von den Zuhörern mit viel Applaus belohnt, bevor alle Mitwirkenden zusammen mit den Gästen mit dem Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ das Konzert beendeten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer spendeten 700 Euro, die je zur Hälfte dem Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“ und der Pfarrkirchenstiftung Rögling zugutekommen. (AZ)