19-Jährige landet bei Unfall nahe Ronheim mit Auto auf Acker

Eine Autofahrerin kommt von der Staatsstraße ab. Der Rettungsdienst fordert die Feuerwehr zur Unterstützung an.

Eine junge Frau ist am Montag mit ihrem Auto auf der Staatsstraße zwischen Huisheim und Harburg verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, geriet die 19-Jährige, die aus dem Stadtgebiet von Harburg stammt, um 15.40 Uhr nach einem Waldstück auf dem abschüssigen Abschnitt am sogenannten Rücksteig nach rechts in den Grünstreifen, übersteuerte den Wagen und schleuderte auf die Gegenspur. Über diese schoss der Pkw die Böschung hinab und blieb auf einem Acker stehen.

Die Fahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma und diverse Prellungen. Um die Verletzte schonend zum Rettungswagen bringen zu können, forderten die Sanitäter die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung an. Gut 20 Kräfte aus Harburg und Ronheim rückten an und holten die 19-Jährige mit einer Schleifkorbtrage aus dem Gelände.

Am Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 4000 Euro. Es musste von dem Feld geborgen und abgeschleppt werden. (AZ)