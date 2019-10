19.10.2019

Bären reisen zum Spitzenspiel

VSC Donauwörth tritt mit vollem Kader in Gersthofen an

Am Sonntag treten die Bären ihre erste Auswärtsreise in der jungen Saison an. In Gersthofen findet das Spitzenspiel in der Bezirksoberliga um 17 Uhr statt. Beide Mannschaften sind erfolgreich in die Saison gestartet und konnten ihre ersten Spielen gewinnen. Während der VSC mit 69:57 gegen Schwaben Augsburg die erste Partie für sich entscheiden konnte, gewann Gersthofen mit 103:65 gegen Ingolstadt-Ringsee und ist zurzeit Tabellenerster. Der Kader von Donauwörth ist fast vollständig. Konstantin Krippner fällt nach wie vor verletzt aus, jedoch kommen David West und Jakob Groß zurück und verstärken den VSC. Durch den Sieg der vergangenen Woche und den erfolgreichen Trainingseinheiten schöpfen die Bären genügend Selbstvertrauen und Motivation, um den Sieg aus Gersthofen zu entführen.

Spielertrainer Benni Vogel vor dem Aufeinandertreffen: „ Gersthofen ist diese Saison eine der stärksten Mannschaften und konnte sich noch neue Spieler holen, allerdings wollen wir unbedingt gewinnen. Dies ist auch auf jeden Fall möglich, wenn wir unsere Stärken ausspielen und genauso kämpfen wie letzte Woche.“ Die Donauwörther Basketballer freuen sich über jede mitgereiste Unterstützung. (dz)

Themen folgen