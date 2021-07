VSC Baskets verpassen Aufstieg

Bei den Donauwörthern herrschte nach der Niederlage gegen den FC Tegernheim große Enttäuschung. Allerdings gibt es noch eine weitere Chance auf die Bayernliga

Es hätte die Aufstiegsfeier in der eigenen Halle werden können. Die VSC Baskets Donauwörth erledigten beim Aufstiegsturnier zur Bayernliga bereits am Mittag mit dem Sieg gegen Schwaben Augsburg/BGL3 die erste Pflichtaufgabe. Damit war klar: Ein Sieg gegen den FC Tegernheim 1 am Abend würde zum Aufstieg reichen. Doch als nach diesem Spiel die Schlusssirene ertönte, mussten die Donauwörther dem Gegner gratulieren. Die lautstarken Heimfans, die zuvor für so viel Stimmung in der Halle gesorgt hatten, gingen enttäuscht nach Hause.

Die Halle im Stauferpark war für das Aufstiegsturnier in Sachen Infektionsschutz gut vorbereitet. Die Sitzplätze auf den Tribünen wurden durch Absperrbänder unterteilt. Am Eingang wurden Kontaktdaten erfasst und die Maskenpflicht auf den Plätzen wurde von den Besuchern vorbildlich eingehalten. Mit Abstand fanden sich einige Zuschauer in der Halle ein, um die Donauwörther kräftig zu unterstützen.

Der Start verlief für die Bären aus Donauwörth verheißungsvoll. Gegen Schwaben Augsburg gewann die Truppe des Trainergespanns Lars Kobusch und Benni Vogel mit 52:40 (26:23). Dabei legte der VSC in den ersten beiden Vierteln mit Schwung los und erhöhte im zweiten Viertel zwischenzeitlich bis auf 20:13. Allerdings zeigten die Gäste aus Augsburg in den ersten beiden Abschnitten, dass sie sich davon nicht beeindrucken ließen. Immer wieder kamen die Schwaben heran, mit 26:23 ging es dann in die Halbzeit. Im dritten Viertel gab dann der VSC wieder den Ton an. Auch dank zwei wichtigen Dreiern von Benni Vogel gelang es den Hausherren, bis auf 43:29 davonzuziehen. Die Augsburger zeigten zwar eine kämpferische Leistung, verpassten es aber durchzahlreiche technische Fehler und unsaubere Abspiele, noch einmal den Anschluss an die Bären herzustellen. Mit dem Ergebnis von 45:32 ging es dann in das Schlussviertel, in dem keine große Spannung aufkam. Im letzten Abschnitt gab es nur noch wenige Körbe zu sehen, mit dem 52:40 verschaffte sich aber der VSC eine gute Ausgangslage. Spielertrainer und Abteilungsleiter Vogel sagte nach der Partie: „Von der Fitness waren uns die Augsburger schon einen Tick voraus. Wir haben in der Pause gesagt, dass wir noch ein Stück drauflegen müssen, um zu gewinnen. Das dritte Viertel war dann ausschlaggebend für unseren Erfolg. Ich bin froh, dass ich mit zwei Dreiern dazu beitragen konnte.“

Nun ging es im Abendspiel um den Gruppensieg. Gegner FC Tegernheim gewann gegen Schwaben Augsburg am Nachmittag mit 59:52 (30:22). Somit wurde der direkte Aufstieg in dieser Partie entschieden. Dort bekamen die Donauwörther in den ersten beiden Vierteln zu spüren, dass sie es mit einem Gegner zu tun hatten, der seine Chancen effektiv nutzte. Die ersten beiden Viertel gingen an die Gäste mit 19:22 und 27:34. Den Bären waren Kampf und Wille zwar zu keinem Zeitpunkt der Partie abzusprechen, allerdings wirkten die Basketballer aus Tegernheim frischer. Im dritten Viertel bauten diese ihren Vorsprung auf 27:40 aus. Dann kamen die Donauwörther, unterstützt von einem lautstarken Heimpublikum, noch einmal heran. Mit 42:46 endete der vorletzte Spielabschnitt. Die Spannung für das letzte Viertel war somit garantiert.

Das verlief jedoch ähnlich wie die drei Abschnitte zuvor. Tegernheim erhöhte, während die Hausherren einige aussichtsreiche Möglichkeiten liegen ließen. Näher als vier Zähler kamen die Bären auch deshalb nicht mehr an den FC heran. Die machten zum Ende alles klar und setzten sich mit 54:61 (27:34) durch. Damit machte Tegernheim den Aufstieg in die Bayernliga perfekt, während den Donauwörthern der Frust deutlich anzusehen war.

Trainer Lars Kobusch fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Ich bin maßlos enttäuscht. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen und einige Vorgaben wurden einfach ignoriert. Das ist echt richtig bitter.“ Sein Team habe den ganzen Tag „Sand im Getriebe“ gehabt. Gegen Augsburg sei es aber glücklicherweise noch etwas besser gelaufen. „Da hätten die Alarmglocken aber schon angehen müssen. Jetzt sitzen wir hier und haben es vor dem eigenen Publikum, das uns so gut unterstützt hat, verpasst, alles klar zu machen“, resümierte Kobusch.

Ausreden möchte der Trainer keine gelten lassen: „Natürlich fehlt nach acht Monaten Pause Spielpraxis und da sind zwei Partien an einem Tag schwierig. Aber die hat unseren Gegnern auch gefehlt. Und Tegernheim ist damit besser umgegangen.“ Nun muss der VSC in der kommenden Woche noch einmal in zwei Partien um die Bayernliga kämpfen. Ort und Zeit werden dazu noch bekannt gegeben.