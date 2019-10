vor 48 Min.

Buchdorfer starten stark in die Wintersaison

Ungeschlagener FSV gewinnt die erste Kreispokalrunde auf Eis in Haunstetten

Mit der ersten Kreispokalrunde im Eisstadion in Haunstetten sind die Eisstockschützen in die Wintersaison gestartet. 22 Mannschaften, in zwei Gruppen zu je elf Mannschaften, gingen an den Start. Mit dem Ziel, vorne mitzumischen, fuhren die Schützen des FSV Buchdorf, Ernst Häckel, Franz Klemm, Franz Schmidt und Dominik Walten, nach Haunstetten.

Zwei Siege gegen Mindelzell (17:11) und Friedberg (14:8) gaben der Mannschaft Sicherheit auf dem ungewohnten Eis. Der nächste Sieg gegen den Nachbarverein ESV Rain fiel mit 21:3 deutlich aus. Nach vier weiteren Siegen gegen Schiltberg (15:3), Unterbernbach (18:6), Holzkirchen (20:6) und Aichach (19:13) ging es mit 14:0 Punkten in die Pause.

Ein Blick auf die Ergebnisliste zeigte, dass Buchdorf der dritte Platz schon nicht mehr zu nehmen war. Weiter ging es dann gegen den TSV Harburg, der zu dieser Zeit auf Rang vier lag. Mit einem 14:14 teilte man sich die Punkte. Der nächste Gegner, der Zweitplatzierte SWV Inchenhofen, musste sich mit 13:9 geschlagen geben.

Im letzten Spiel gegen Hausen/Dillingen folgte mit einem 15:13-Sieg die Krönung des Tages für die Buchdorfer. Der FSV wurde ungeschlagener Sieger der Kreispokalrunde eins und dafür mit der goldenen Siegernadel ausgezeichnet. Gleichzeitig qualifizierten sich die Buchdorfer damit für die Runde zwei, die am kommenden Sonntag, 27. Oktober, ebenfalls im Eisstadion Haunstetten ausgetragen wird. (dz)

Weitere Platzierungen 2. BC Aichach (15:5); 3. TSV Schiltberg (13:7), 5. TSV Harburg (10:10), 10. ESV Rain (7:13), 11. SV Holzkirchen (2:18).

Themen folgen