Rain geht auf dem Zahnfleisch

Gegen die Zweitvertretung des FC Augsburg verliert der TSV Rain am Samstag verdient. Der Trainer sieht die Spieler „körperlich, aber auch mental am Ende“

Es wurde nichts mit der perfekten Woche für den TSV Rain. Nachdem die Tillystädter gegen Nürnberg den ersten Saisonsieg feierten und am Dienstag im Pokal in die nächste Runde einzogen, setzte es am Samstagabend eine Niederlage im Georg-Weber-Stadion. Ein 2:4 stand am Ende der Partie gegen den FC Augsburg II zu Buche. Die Mannschaft des TSV, die nach wie vor einige Ausfälle zu beklagen hat, zeigte vor allem in Hälfte eins eine schwache Vorstellung.

Das bayerisch-schwäbische Derby begann vor den 380 Zuschauern verhalten, mit der ersten sehenswerten Aktion der Partie gingen die Gäste aus Augsburg in Führung. Hendrik Hofgärtner legte im Strafraum quer auf Marcus Müller, der Rains Torwart Kevin Schmidt aus elf Metern keine Chance ließ (13.). Rain tat sich nach diesem Rückschlag schwer und hatte große Mühe, in die Partie zu kommen. Die Kontrolle über das Geschehen oblag den Gästen, die nicht lange brauchten, bis sie nachlegten. Nach einer Hereingabe des starken Müller konnte Schmidt den Ball nur nach vorne abwehren. Dort landete der Ball beim Augsburger Fabian Wessig, der nach 24 Minuten zum 0:2 einschob.

„Die ersten 30 Minuten sind wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, haderte TSV-Rainer Christian Krzyzanowski nach der Partie mit dem Start seiner Mannschaft. „Wir hatten uns vorgenommen, in der eigenen Hälfte aggressiv gegen den Ball zu spielen und immer wieder schnell umschalten. Das ist uns überhaupt nicht gelungen.“ Sein Team sei zu weit weg vom Gegner gestanden und habe keine Bälle gehalten, bemängelte der Trainer. „Es war für uns glücklich, dass wir so in die Halbzeit gekommen sind.

Denn die Hausherren sorgten erst gegen Ende des ersten Abschnitts für Gefahr. Eine gute Chance auf Seiten der Rainer hatte Marko Cosic in der 36. Minute, der aus 16 Metern abzog. Glück hatten die Gastgeber allerdings auch, dass der FCA fahrlässig mit den eigenen Möglichkeiten umging. So erwischte Marco Nickel eine Hereingabe von Wessing nicht optimal und köpfte aus kurzer Distanz am Rainer Tor vorbei.

Nach der Pause kamen die Augsburger erneut zu einer Großchance: Die ließ Müller liegen, der wenige Meter vor dem Tor ein Luftloch schlug. Der TSV fand kam nun etwas besser in Tritt, allerdings passierte bis zur 63. Minute nichts mehr. Da erzielte der FCA wieder nach Flanke seinen dritten Treffer: Hofgärtners Vorlage fand Dominic Noa Schmidt, der am kurzen Pfosten einköpfte. Jetzt reagierte Rain: Der zuletzt angeschlagene Johannes Müller belebte nach seiner Einwechslung das Rainer Spiel und bereitete mit einer Ecke auch das 1:3 durch Dominik Bobinger vor, dessen platzierter Kopfball in den Maschen landete.

Der Treffer brachte etwas Schwung ins Spiel der Tillystädter, die nun aktiver wurden. In der 76. Minute scheiterte Blerand Kurtishaj mit seinem Versuch an Engl. Den aufkeimenden Hoffnungen, noch einmal an den FCA heranzukommen, bereiteten die Gäste nahc 84 Minuten ein jähes Ende: Joker Dion Berisha tunnelte Schmidt aus zehn Metern. Rain zeigte nach der endgültigen Entscheidung dennoch Moral. Laurin Bischofberger flankte zielgenau auf Jonas Greppmeir, der zum 2:4-Endstand einköpfte.

„Positiv war in der zweiten Hälfte, dass durch die Einwechslungen Leben in das Spiel gekommen ist“, analysierte Krzyzanowski. Seine Spieler seien derzeit „körperlich, aber auch mental am Ende.“ In den vergangenen sechs Wochen hätte der TSV zwölf Spiele gehabt, wobei aufgrund der Personalsituation immer wieder die selben Akteure aufgelaufen seien, sagte Krzyzanowski. Hoffnung auf Entlastung bringt nun womöglich Gonzalo Lopez Guerena. Der 19-Jährige Neuzugang kommt aus der Jugend des Drittligisten FSV Zwickau und wurde am Samstag in der 89. Minute eingewechselt.

TSV Rain – FC Augsburg II 2:4 (0:2)

TSV Rain: Schmidt – Bobinger, Königsdorfer (78. Bär), Gerlspeck, Bischofberger – Schröder (59. J. Müller) – Krabler (89. Lopez Guerena), S. Müller, Cosic (65. Kurtishaj), Härtel – Greppmeir.

FC Augsburg II: Engl – Schwarzholz, Lengle, Gruber, Schmidt – Hofgärtner – Koudossou (78. Ivanovic), Wessig, Günther – Müller (78. Berisha), Nickel (85. Wegmann).

Tore: 0:1 Müller (13.), 0:2 Wessig, 0:3 Schmidt (24.), 1:3 Bobinger (67.), 1:4 Berisha (81.) , 2:4 Greppmeir (90) – Gelb: Bobinger, Gerlspeck – Günther – Zuschauer: 380.