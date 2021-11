Krimi in Bäumenheim

TSV-Damen retten Sieg

Immer wieder wechselt die Führung bei den TSV-Herren – mit besserem Ende für die Gäste.

Auch im vierten Saisonspiel standen die TSV-Handballer am Ende mit leeren Händen da, denkbar knapp nahmen die Gäste aus Neusäß mit 29:30 beide Punkte mit. Eine absolut unnötige Niederlage, die durch individuelle Abwehrfehler zustande kam. Die Gäste, die vom ehemaligen TSV-Trainer Rene Schnitzlein trainiert werden, waren anfangs das dominierende Team, das die Schwächen der TSV-Abwehr klar aufzeigte. Die Bäumenheimer spielten aber im Angriff druckvoll mit. Sie nutzten hier ihre Chancen, bedienten vor allem Kreisläufer Yannik Scherer mit klugen Pässen, der in der ersten Halbzeit siebenmal traf. Nach 15 Minuten schienen sich die TSVler auf ihren Gegner eingestellt zu haben, sie lagen mit zwei Toren vorn. Doch hinten wurde zu nachlässig agiert, sodass es mit einem knappen 17:16 in die Pause ging. Nach Wiederbeginn hatte sich die Gäste-Abwehr besser auf Yannik Scherer eingestellt. Die Anspiele auf ihn wurden abgefangen und postwendend zu schnellen Kontern genutzt.

Bis zwei Minuten vor Schluss wechselte die Führung immer wieder zwischen beiden Teams, bis Neusäß in der Schlussminute einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeitete. Bäumenheim kam zwar noch einmal zum Anschluss, doch danach gelang es vier Neusässer Spielern, den Ball zu halten, bis der Abpfiff kam.

Bäumenheim Liehr, Hill (Tor) – Lechner (1 Treffer), Krebs, Husty (6/6), Jung (1), Hurle (4), Uhl (2), Richter (3), Vogler, Scherer (7), Heinisch (5), Dreher

Mit einer konzentrierten Abwehr und sehr effektivem Angriffsspiel zogen die TSV-Damen schon nach sechs Minuten auf 5:1 davon. Die Gäste steigerten sich und verkürzen auf 5:6. Doch die Leistung der Bäumenheimer Frauen stimmte in dieser Partie, sie zogen auf 12:8 weg. Nach der 13:11-Pausenführung wurde es beim 13:12 knapp, doch konnten die TSVlerinnen wieder auf 16:12 vorlegen. In den folgenden Minuten konnte der Vorsprung sogar auf 20:15 ausgebaut werden. Doch in den letzten sechs Minuten war die Luft raus, vorne gab es keine zwingenden Aktionen mehr. Anders die Gäste, die noch dreimal zum 20:18-Endstand trafen. Über die gesamten 60 Minuten war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, die zum Erfolg führte. (häm)

Bäumenheim Sailer (Tor) - Engi (4/1), Drewelow, Franziska Mair (4), Mair (3), Gastel (6), Köpf, Dürr (1), Anderl, Kratzer (2/1)