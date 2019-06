vor 46 Min.

Harburgs Damen I drehen das Spiel

Nach den Einzeln sieht es nicht gut aus für das TSV-Team gegen Höchstädt. Doch dann gelingt ein taktischer Coup

Ein nicht alltäglicher Sieg gelang den Damen I des TSV Harburg in der Tennis-Bezirksklasse 2 beim Heimspiel gegen den SSV Höchstädt. In den Einzeln konnten nur Nina Röthinger und Carolin Aiglstorfer (jeweils im Match-Tiebreak) gewinnen.

Jennifer Rühl und Sina Bußer verloren im Match-Tiebreak, Sonja Lechner und Tina Dollmann klar in zwei Sätzen. Somit stand es 2:4 nach den Einzeln. Mit einer taktisch klugen Doppelaufstellung mit zwei Spielerinnen von den Damen 50 (Renate Hingst und Andrea Röthinger) ging man an das Vorhaben, drei Doppel zu gewinnen. Das erste Doppel mit Rühl und Hingst gewann souverän mit 6:3, 6:2. Bußer/Nina Röthinger gewannen den ersten Satz mit 6:1. Im zweiten Satz mussten sie kämpfen und behielten mit 7:5 die Oberhand. Im dritten Doppel zeigten Carolin Aiglstorfer und Andrea Röthinger großen Kampfgeist und siegten mit 7:6 und 6:4. Damit war der außergewöhnliche 5:4-Sieg perfekt und wurde sowohl von den Spielerinnen als auch den Zuschauern bejubelt.

Am Vatertag zuvor hatten die Damen I gegen die TeG Neuburg/Donau mit 4:5 verloren. Nach Siegen von Nina Röthinger, Sonja Lechner und Tanja Falch und knappen Niederlagen von Jennifer Rühl, Sina Bußer und Tina Dollmann stand es 3:3. Das Einserdoppel Bußer/Röthinger spielte gut, musste sich aber letztendlich geschlagen geben. Rühl/Lechner gewannen klar in zwei Sätzen. Das dritte Doppel mit Falch und Dollmann verlor mit 5:7 und 1:6.

50, Bezirksliga TSV Harburg – TC Günzburg 3:3. Gegen starke Spielerinnen auf den Positionen eins und zwei verloren Renate Hingst und Andrea Röthinger. Ebenso klar an die Harburgerinnen gingen die Partien von Annette Laurer und Waltraud Klass. Mit dem Ziel, ein Unentschieden zu erreichen, ging man in die Doppel. Röthinger/ Laurer spielten gut mit, verloren aber in zwei Sätzen. Souverän setzten Hingst/Klass das Vorhaben um und gewannen klar und sicherten damit einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg.

TC Schiessgraben – TSV Harburg 3:6. Nach Einzelsiegen von Christoph Käferlein, Klaus Bußer, Jürgen Staufer und Armin Both und Niederlagen von Dieter Bußer und Siggi Mugrauer stand es 4:2 für die Harburger. Doppelsiege von Käferlein/Klaus Bußer und Jürgen Staufer/Armin Seefried sicherten den ersten Saisonsieg.

II, Kreisklasse 2 TC Nordendorf – TSV Harburg 4:5. Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer gelang der erste Saisonsieg. Silvia Bayer und Saskia Furtag gewannen ihre Einzel sehr überlegen.

Sabrina Haid, Michaela Graf und Anna-Lena Falch verloren. Sarah Muff verlor den ersten Satz unglücklich mit 5:7. Sie kämpfte sich ins Match zurück, gewann den zweiten Satz mit 6:3 und schließlich auch den Match-Tiebreak (10:6). Das Doppel 1 mit Bayer/Graf gewann in zwei Sätzen, während das Doppel zwei mit Haid/Muff in zwei Sätzen verlor. Unter grossem Jubel konnten Furtag/Birgit Gnad mit 7:5 und 6:3 gewinnen.

Die Herren verloren in der Kreisklasse 4 gegen den TC Huisheim II mit 2:4.

Kreisklasse 1 TSV Inchenhofen – TSV Harburg 4:2. Nur Tina Dollmann konnte im Einzel und im Doppel mit Mona Haindl punkten. Louisa und Lara Flachsel mussten die Einzel- und Doppelpunkte den Gegnern überlassen.

TSV Harburg – TC Marxheim II 3:3. Erstmals gefordert wurden die Harburger Bambini. Einzelsiegen von Leon Leimer und Nina Mayer standen Niederlagen von Max Christophel und Demian Angermeyer gegenüber. Die Doppelpunkte wurden dann ebenfalls geteilt. Leimer/Christophel verloren, Angermeyer/Mayer punkteten zum gerechten 3:3. (sh)

Themen Folgen