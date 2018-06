LG Donau-Ries sammelt Titel

vor 40 Min.

Nachwuchs startet bei Kreismeisterschaften

Bei den Kreismeisterschaften der Leichtathletik für alle Altersklassen starteten zunächst die Athleten ab 16 Jahre in Horgau. Der Veranstalter, Auerbach-Streitheim, hatte die Renovierung der Bahn erst eine Woche vor dem Wettkampf abgeschlossen, sodass diese nun eingeweiht werden konnte.

Für den TSV Rain starteten im Trikot der LG Donau Ries bei den U18 Marion Kleinle und Mia Bergmiller mit dem Kugelstoßen in den Wettkampf. Dabei erwischte Marion gleich im ersten Versuch das drei Kilo schwere Gerät optimal, und die Kugel landete mit 10,95 Metern nur fünf Zentimeter unter der geforderten B-Qualifikation für die bayerischen Einzelmeisterschaften im Juli. Mit den 11,51 Metern im nächsten Versuch gewann sie gleichzeitig den Wettkampf und den Kreismeistertitel. Mia fand dagegen nicht in ihren gewohnten Ablauf und blieb weit unter ihren Möglichkeiten.

Zeitgleich gewann Pia Häselhoff in der gleichen Altersklasse souverän mit 5,15 Metern ihren Weitsprungwettkampf und somit den Titel. Für die bayerischen Einzelmeisterschaften hatte sie sich mit der gleichen Weite bereits im Frühjahr qualifiziert. Im 100-Meter-Hürdenlauf spielte Mia Bergmiller ihr ganzes Können und ihre Routine aus. Die Sprintrennen – gerade auch die Hürdenläufe – gestalteten sich für alle Teilnehmer aufgrund des starken und oft böigen Gegenwindes sehr schwierig. Mia ließ sich hier nicht irritieren und „erkämpfte“ sich gegen den Wind in einer Zeit von 17,17 Sekunden den ersten Platz und einen weiteren Titel.

In derselben Disziplin startete bei den Frauen Ramona Schneider vom VSC Donauwörth. Ihr Lauf wurde von einer Windböe ausgebremst. Ramona gewann zwar das Rennen und somit den Titel, konnte aber mit der erreichten Zeit von 17,44 Sekunden nicht ihr eigentliches Können zeigen. Mit einem weiteren Kreismeistertitel von Marion Kleinle im Diskuswurf (25,00 Meter) fand der Tag einen guten Ausklang.

Am nächsten Tag folgten die Kreismeisterschaften der Zwölf- bis 15-Jährigen in Schwabmünchen. Seitens der LG starteten neben zahlreichen Nachwuchsathleten Paula Nägler (Speer) und Julia Vogtmann (Diskus) zwei Titelinhaberinnen bei den W15. Während Paula nicht in den Wettkampf fand und sich im Speerwurf mit 32,45 Meter und dem zweiten Platz zufriedengeben musste, zeigte Julia ihre gute Form. Mit 29,43 Metern machte ihr den Titel niemand streitig. Gleichzeitig qualifizierte sie sich damit für die süddeutschen Meisterschaften.

Einen weiteren Titel für die LG holte sich der 15-jährige Lucas Pohl in seiner Paradedisziplin, dem Hochsprung. Mit übersprungenen 1,56 Metern und aufgrund der wenigsten Fehlversuche gewann er. Seine zwei Jahre jüngere Vereinskameradin Alyshia-Josephine Sander tat es ihm beim Hochsprung gleich und holte sich hier mit 1,44 Meter ebenfalls den Kreismeistertitel. (dz)

Weitere Platzierungen:

Frederike Letzel (W15): 3. Platz über 100 Meter; Tamara Feder (W15): 2. Platz über 80 Meter Hürden; Daniel Pfeilschifter (m13): 2. Platz über 75 Meter; Pohl Cedrik (M12): 2. Platz im Kugelstoßen; Janek Lässig (M12): 2. Platz im Diskus; Felix Palzer (M12): 3. Platz im Ballwurf

