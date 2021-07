Rain

18:34 Uhr

Ein Rainer fährt nach Helsinki - mit dem Fahrrad

Sebastian Segnitzer aus Rain beim Fahrrad-Training am Gardasee.

Plus 3000 Kilometer fährt Sebastian Segnitzer aus Rain mit Fahrrad. Auf seiner Europa-Tour geht es um Sport, Spaß und das Klima. Auch von zu Hause kann man ihn verfolgen.

Von Christof Paulus

Die Tour de France 2021 hatte zwei Sieger. Klar, der Slowene Tadej Pogacar stand in Paris oben auf dem Treppchen, holte nach 2020 zum zweiten Mal in Folge das Gelbe Trikot und gewann die Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt, mit mehreren Minuten Vorsprung scheinbar mühelos. Doch auch ein zweiter Radprofi fuhr sich in den vergangenen drei Wochen zu Ruhm und Ehre, und das, obwohl er gar nicht mal für das Rennen nominiert worden war. Und der Rainer Sebastian Segnitzer eifert ihm nun nach.

