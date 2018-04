Rain schießt den TSV Landsberg ab

vor 23 Min.

Der 5:1-Sieg beendet die Negativserie der Tillystädter im Lechderby gegen Landsberg. Julian Brandt trifft dreifach.

Rain „Es war an der Zeit, die Landsberger nach vier Niederlagen in Serie wieder einmal zu schlagen“, betonte Rains Trainer Karl Schreitmüller nach dem 5:1-Triumph seiner Elf im Lechderby. Er zollte seiner Mannschaft Respekt, schließlich habe diese „richtig geackert“.

Dabei hatten die Vorzeichen vor dem Nachholspiel in der Bayernliga Süd gar nicht so sehr für einen Rainer Erfolg gesprochen. Torhüter Kevin Maschke hatte sich beim Spiel in Neumarkt verletzt und fiel für die Heimpartie aus. Zudem hatte Co-Trainer Johannes Müller am Mittwochmittag wegen Krankheit für das Spiel abgesagt.

Der TSV Rain steckte das Fehlen der beiden Routiniers aber mehr als gut weg und spielte durchweg konzentriert. Die erste gute Torchance hatten allerdings die Gäste aus Landsberg: Ein Pass in die Tiefe von David Mihajlovic fand in Martin Hennebach einen Abnehmer. Hier zeichnete sich Christoph Hartmann im Rainer Tor aus, der sein erstes Punktspiel in der Bayernliga absolvierte. Er wehrte mit einer klasse Aktion im Eins-gegen-Eins den Ball ab. Das gab Hartmann viel Sicherheit für den Rest des Spiels. „Überragend“, fand auch Trainer Schreitmüller. Bei zwei sich ähnelnden Situationen in der 10. und 12. Minute flankte Rains Marco Friedl scharf nach innen, fand dort jedoch keinen Abnehmer.

Nach einem Fehler der Rainer Abwehr zog Andreas Fülla ab, schoss jedoch knapp übers Tor. In der 21. Minute dezimierten sich die Gäste selbst: Julian Brandt lief halb links aufs Tor zu und der Gästetorhüter kam ihm entgegen. Brandt schoss sofort, Keeper Beigl wehrte mit der Hand ab – und kassierte einen Platzverweis, da er sich außerhalb des Strafraums befand. Jonas Meichelböck ging raus, für ihn kam Ersatztorhüter Leon Veliu. Eine klasse Aktion dann nach 29 Minuten: Friedl und Marcel Posselt durchbrachen mit Doppelpässen die Gästeabwehr, doch Brandt schoss an die Latte. Wenig später passte Friedl zu Brandt ins Zentrum, der zum 1:0 einschob (33.). Kurz vor der Pause hatten auch die Gäste noch eine Möglichkeit, doch Füllas Distanzschuss ging am Kasten vorbei. Das 2:0 fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Knötzinger bediente Brandt, der zum 2:0 vollstreckte.

Doppelschlag des TSV Rain nach der Pause

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte ein Doppelschlag der Rainer: In der 47. Minute flankte Brandt auf Johannes Rothgang, der den Ball noch über die Linie stocherte. Drei Minuten später fiel sogar das 4:0. Marcel Posselt spielte den Ball auf den langen Pfosten und wieder Brandt musste das Leder nur noch über die Linie drücken. Das Spiel war nun entschieden. Landsberg hatte den Gastgebern wenig entgegenzusetzen und Rain hatte noch nicht genug. Friedl traf aus zehn Metern nur die Querlatte und Stefan Müller scheiterte an Torhüter Veliu.

Mit einem wunderschönen Treffer ins Kreuzeck besorgte Fatlum Talla das 5:0, nachdem er von Friedl bedient worden war. Schließlich kamen aber auch die Gäste noch zu einem Tor. Die Rainer standen etwas hoch und auch Hartmann ein Stück weit vor dem Tor. Das nutzte Fülla, der aus rund 40 Metern verwandelte (88.).

„Alle haben richtig Gas gegeben“

Das Gegentor ärgerte einige Rainer Spieler noch etwas, wie Schreitmüller verriet, doch er selbst wollte nach so einem klasse Spiel seiner Elf keine Kritik üben. Ganz im Gegenteil: „Alle haben heute richtig Gas gegeben. Marco Friedl zum Beispiel hat ein überragendes Spiel gemacht, auch wenn es mit einem Tor für ihn nicht geklappt hat. Auch Michael Knötzinger hat nach seiner langen Krankheit super gespielt.“ Zum Erfolg hätten letztendlich mehrere Faktoren beigetragen, wie der Trainer erläuterte: Die starke Aktion von Hartmann, die Rote Karte der Gäste und die Tatsache, dass die Rainer nach der Pause nicht lockerließen. (sut mit rui)

TSV Rain Hartmann – Rothgang, Bauer, Triebel, Posselt (ab 57. Talla) – Luburic (ab 57. Käser), Knötzinger (ab 69. Haid), S. Müller, Brandt – Cosic, Friedl

TSV Landsberg Beigl – Gilg, Göttle, Hennebach (ab 59. Buschel), Siegwart, Birkner, Nichelmann, Mihajlovic (ab 46. Bonfert), Schön, Meichelböck (ab 24. Veliu), Fülla

Tore 1:0 Julian Brandt (33.), 2:0 Julian Brandt (45.+2), 3:0 Johannes Rothgang (49.), 4:0 Julian Brandt (51.), 5:0 Fatlum Talla (73.) 5:1 Andreas Fülla (88.) Rote Karte Philipp Beigl (Landsberg/22./Handspiel) Gelbe Karten Fabian Triebel, Maximilian Käser – Sebastian Bonfert, Julian Birkner, Dominik Schön, Alexander Buschel Zuschauer 230

