Donauwörther Nachwuchs feiert zwei Titel

TCD-Bambini und Knaben holen Sieg zum Abschluss, Herren 30 mit Verletzungspech

Dominant und erfolgreich präsentierten sich die Knaben des TCD in der laufenden Saison. Lediglich in zwei der sechs Saisonspiele musste die Mannschaft einen Gegenpunkt hinnehmen und sicherte sich mit 34:2 Matchpunkten souverän die Meisterschaft. Auch im letzten Saisonspiel gegen Westendorf ging man konzentriert zur Sache und konnte nach drei Stunden Gesamtspielzeit mit einem weiteren 6:0-Erfolg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse 2 perfekt machen. Für den TCD spielten diese Saison Leon Schlund (Bilanz 9:0), Jonas Rödl, Max Mangold und Julian Schlund (je 10:0) und Julius Rauh (7:2).

Die Bambini-Mannschaft, bestehend aus Marie Rödl, Julian Menn, Benno Rosskopf und Tim Schlund, spielt bereits seit dem Kleinfeld-Alter zusammen und wurde heuer durch Neuzugang Danny Rätz verstärkt. Auch das eingespielte Team holte verlustpunktfrei die Meisterschaft. Im letzten Saisonspiel gegen Burgau ließen die Spielerinnen und Spieler um Kapitän Tim Schlund erneut nichts anbrennen und fuhren einen klaren 6:0-Sieg ein, was den Aufstieg in die Bezirksliga bedeutet. Tim Schlund blieb über das gesamte Jahr ohne Niederlage.

Trainingsfleiß und der unbedingte Wille, alle Spiele zu gewinnen, seien zwei wichtige Komponenten auf dem Weg zur Meisterschaft gewesen, sagt Trainer Christian Schlund. Jetzt bereiteten sich die Spieler auf die Winterrunde vor. (tcd)

Die Herren 30 des TCD haben die Saison nach der dritten Niederlage in Folge mit 8:6 Punkten auf dem vierten Platz beendet. Aufgrund des großen Verletzungspechs war die Niederlage in Gersthofen nicht überraschend, denn der TCD musste den Gastgebern zwei Einzelpunkte nahezu kampflos überlassen. Starke Leistungen zum Abschluss zeigten Matthias Lübbert, der das Spitzeneinzel im Match-Tiebreak gewann, und Tobias Frank, der ungefährdet siegte. Markus Probst verpasste dagegen knapp den dritten Einzelpunkt für den TCD. Phasenweise sein großes Können wieder aufblitzen ließ Daniel Frank, der kurzfristig eingesprungen war. Aufgrund der personellen Situation wurden die Doppel nicht mehr gespielt. „Insgesamt fällt unser Fazit positiv aus, auch wenn der Abschluss unglücklich verlief“, sagt Mannschaftsführer Jochen Kotter. Nach einer kurzen Trainingspause wollen die TCDler Ende September beim Teamcup in Höchstädt wieder angreifen und sich dann in der Winterrunde in der Herren Bezirksliga gut verkaufen. (mer)