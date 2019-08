vor 45 Min.

Ungewisser Auftakt

Hinter vielen Mannschaften in der B-Klasse Nord I stecken noch Fragezeichen

Was steckt im TKSV Donauwörth? Eine Frage, die sich eigentlich jedes Jahr neu stellt. Meistens geht die Türkenelf mit großer Motivation und entsprechenden Erwartungen in die neue Saison in der B-Klasse Nord I, doch dann lässt die Begeisterung immer nach. Das soll diesmal anders werden. Die Mannschaft von Trainer Özkan Yildirim will diesmal „oben mitspielen“.

Einer der Gründe sind zwei Neuzugänge: Aus Huisheim sind die Amini-Brüder als torgefährliche Neuzugänge zum TKSV gekommen. Gute Aufstiegsmöglichkeiten räumt Trainer Yildirim dem FSV Utzwingen ein. Ausgerechnet diese Mannschaft ist zum Auftakt der Punktrunde Gast an der Donauwörther Straße.

Hinter etlichen Mannschaften stehen Fragezeichen. So schicken der TSV Wemding, der Sportclub D.L.P., der SV Holzkirchen und der FSV Flotzheim ihre zweiten Mannschaften in die Punktrunde. Aus der B-Klasse West gewechselt hat die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen in die B-Klasse.

Damit wird es zu brisanten Ortsderbys mit dem SC Tapfheim kommen, denn die Tapfheimer als Absteiger müssen sich nun in dieser Klasse durchbeißen. Für die meisten Teams ist der SC Tapfheim Meisterschaftsfavorit. Gleich zum Auftakt der Punktspielrunde an diesem Wochenende kommt es allerdings nur zu einem Rumpfprogramm, wurden doch bereits einige Partien verlegt.

In der B-Klasse West 3 kicken die zweiten Mannschaften des SV Egelstetten, SV Genderkingen, TSV Harburg, TSV Bäumenheim, VfB Oberndorf und TSV Ebermergen, während die B-Klasse Nord 2 die Reserven aus Altisheim/Leitheim, Donaumünster-Erlingshofen, Riedlingen und Mertingen vereinigt. In dieser Liga spielen übrigens ausschließlich Zweitvertretungen. Zum Start gibt es am Samstag das LokalderbyHarburg II gegen Ebermergen II. (bih)

