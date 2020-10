vor 20 Min.

Verlieren verboten – für beide Kontrahenten

Donaumünster will oben dranbleiben, Riedlingen dagegen den letzten Strohhalm im Abstiegskampf ergreifen. Wörnitzstein und Altisheim haben jeweils Auswärtsspiele vor sich

Von Patrick Widinger

Im Duell Donaumünster- gegen Riedlingen zählt für beide Teams nur ein Sieg. Kreisliga-Spitzenreiter Wörnistzstein will sich in Kicklingen für die Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Die SpVgg Altisheim kann mit einem Dreier in Maihingen die Heimelf in der Tabelle überholen.

Riedlingen verlor vergangene Woche das direkte Duell gegen Schretzheim und steht damit weiter am Tabellenende. Am Sonntag in Donaumünster geht es nun gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. „Um den Abstand zu den Mannschaften vor uns zu verringern, brauchen wir natürlich Siege“, sagt Riedlingens Trainer Florian Steppich. Favorit in ist dennoch Donaumünster, der am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz war und mit vollen Akkus das Duell angehen kann. Was für Riedlingen gilt, ist prinzipiell auch in abgewandelter Form das Ziel des SVDE: „Wir wollen natürlich oben in der Tabelle dabeibleiben, deshalb wollen in den wenigen Spielen bis zur Winterpause den Abstand nach oben verringern“, sagt Spielertrainer Jürgen Sorg. Und das gelingt in der Regel nur mit drei Punkten.

Mit dem 4:2-Auswärtssieg in Maihingen ist dem SV Wörnitzstein ein guter Start gelungen. Dank einer überragenden Anfangsphase mit drei Treffern in den ersten zehn Minuten und einem Hattrick von Dominik Marks in der ersten Halbzeit konnte Wörnitzstein im ersten Spiel beeindrucken. Am Samstag geht es für den Tabellenführer zum Aufsteiger SV Kicklingen. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Bernd Taglieber verloren. „Da haben wir definitiv noch etwas gutzumachen“, so Taglieber. Überhaupt wolle man sich beim SVW bis zum Jahresende keine Blöße mehr geben: „Unser Ziel ist es, ungeschlagen in die Winterpause zu gehen, auch wenn wir ein schwieriges Programm haben“, so Taglieber.

Nach dem klaren Auftaktsieg in Hainsfarth gab es für Altisheim vergangene Woche keine Punkte bei der Heimspielpremiere: „Gegen Höchstädt hatten wir uns mehr erwartet und hätten vom Spielverlauf her auch mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aber so ist Fußball manchmal“, sagt der Sportliche Leiter Michael Mederle. Am Sonntag geht es für seine Mannschaft gegen den FC Maihingen. Die Rieser verloren vergangene Woche gegen Wörnitzstein und liegen aktuell nur zwei Punkte vor Altisheim im Tabellenmittelfeld. Dennoch ist die Aufgabe im Ries nicht einfach, gilt Maihingen doch vor allem zu Hause als harte Nuss. „In Maihingen ist es nie einfach zu spielen, aber wir sind grundsätzlich gut drauf und wollen dort auf jeden Fall etwas mitnehmen“, so Mederle. (wip)

