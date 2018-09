Zu umständlich und ungenau

vor 27 Min.

SV Wörnitzstein-Berg verliert die erste Bezirksliga-Partie der Saison mit 1:3

Donauwörth-Wörnitzstein Die Frauenmannschaft des SV Wörnitzstein-Berg musste zum Saisonauftakt eine vermeidbare 1:3-Niederlage gegen den TSV Burgau hinnehmen. Dabei konnte nie an die teilweise guten Leistungen in der Vorbereitung angeknüpft werden.

Die erste Chance gehörte noch der Heimelf. Lena Donhauser setzte sich auf der linken Seite durch, doch ihren Torschuss parierte Burgaus Torfrau Sarah Walter. Die Gäste versuchten immer wieder, mit weiten Bällen ihre schnellen Stürmerinnen einzusetzen, und kamen so regelmäßig gefährlich in Tornähe. Nach einem Eckball köpfte Veronika Jakl an den Pfosten und wenige Minuten später erzielte die durchgebrochene Lea-Marie Schwab den Treffer zum 0:1 (33.). Die Wörnitzsteiner Frauen agierten im Spielaufbau zu umständlich und blieben durch ungenaue Zuspiele meistens frühzeitig in der Gästeabwehr hängen.

Kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste nach einer Unaufmerksamkeit zum zweiten Treffer (51.). Jakl konnte den Ball im Mittelfeld völlig ungestört annehmen und passte auf Katja Deni, die ließ sich die Chance alleine vor dem Tor nicht entgehen. Bereits eine Minute später hatte auf der Gegenseite Lena Donhauser die große Chance zum Anschlusstreffer, schoss jedoch völlig frei stehend überhastet über das Tor.

Wenige Minuten später hielt Walter erneut gegen Donhauser. Die Gäste erzielten nach einem Eckball den dritten Treffer durch Katja Deni, die in einer unübersichtlichen Situation am schnellsten schaltete (62.). Zehn Minuten vor dem Ende traf Jana Engelmann nach schöner Vorarbeit von Sophia Holler zum 1:3-Endstand. (svw)

