Viel Sport und Spaß zum 75. Geburtstag des SV Bayerdilling

Der SV Bayerdilling feiert drei Tage lang sein Jubiläum. Dabei präsentieren sich die Sport-Treibenden, aber es werden auch verdiente Mitglieder geehrt.

Der Bieranstich bildete den Auftakt zu den dreitägigen Feierlichkeiten des SV Bayerdilling zu seinem 75. Jubiläum. Zuvor hatten sich bereits in einem Einlagespiel die Bambinis des SV Bayerdilling und des FC Staudheim sowie die AH-Mannschaften des SVB und aus Genderkingen gegenübergestanden.

SVB-Vorsitzender Michael Koppold stellte den Verein vor und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Vereinslebens beitragen. Schirmherr Heinz Vollmair bedankte sich für die Regentschaft zum Jubiläum, auf die er wahrlich stolz sei. Er überraschte den Jugendleiter Tilo Volgmann mit einem Scheck zum Wohle der SVB-Jugendarbeit. Danach sprach der Präsident des Bayrischen Fußballverbandes (BFV), Christoph Kern, seine Grußworte im sehr gut besuchten Festzelt. „Die Basis des Amateurfußballs in Bayern sind unsere Amateurvereine – so, wie der SV Bayerdilling, der mit seinen Mitgliedern für Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Gemeinschaft steht. Umso mehr freue ich mich, dass wir den SV Bayerdilling als Ausdruck der Wertschätzung heute mit der Ehrenurkunde auszeichnen können“, sagte er in seiner Rede.

Zur Schar der BFV-Gratulanten zählten neben Kern auch die schwäbische Delegation um die Bezirks-Vorsitzende Sabrina Hüttmann, den Kreis-Vorsitzenden Thomas Künzel, Kreis-Spielleiter Günther Behr sowie Kreis-Schiedsrichterobmann Jürgen Roth und die Kreis-Ehrenamtsbeauftragte Michaela Kruber. Auch BLSV-Kreisvorsitzender Roland Pickhard gab dem SVB die Ehre.

Michaela Kruber übernahm die Ehrung von drei verdienten Mitgliedern des SVB. Sie überreichte Peter Wegele, Josef Schoder und Andreas Huber Ehrennadeln für ihre langjährigen Tätigkeiten in verschiedenen Funktionen.

Heinz Vollmair wird zum Ehrenvorstand ernannt

Schirmherr Heinz Vollmair wurde – für ihn ganz überraschend – vom Verein zum Ehrenvorstand ernannt. „Über die Ernennung zum Ehrenvorstand habe ich mich außerordentlich gefreut. Und die Ehrung aus den Händen unseres ersten Vorstandes und von Christoph Kern zu erhalten, den ich seit vielen Jahren aus der Schiedsrichterei persönlich kenne, haben diesen großartigen Abend abgerundet“, freute sich Vollmair.

Nach dem offiziellen Teil folgte die erste „Bayerdillinger Dorfolympiade“. Den lustigen Wettkampf entschied die FFW Wächtering für sich.

Am nächsten Festtag standen vormittags Pokalturniere der E1- und E2-Jugendmannschaften an. Während sich bei der E1 der SC Tapfheim souverän durchsetzte, belegte bei der E2 die heimische SG Bayerdilling/Staudheim den ersten Rang. Am Nachmittag folgte auf dem Hauptplatz ein Pokalturnier der Herren. Hier gewann im Finale der SV Straß gegen den FC Staudheim.

Landrat Rößle begeistert vom Engagement des SV Bayerdilling

Nach dem Festgottesdienst ergriff beim anschließenden Mittagessen Landrat Stefan Rößle das Wort. Als Oberndorfer wisse er genau, was sich hinter einer solchen Dorf-Vereinsarbeit verbirgt. Auch Bürgermeister Karl Rehm zeigte sich begeistert vom Engagement des SVB sowie der großen Mitgliederzahl.

Am Nachmittag wurde wieder gekickt: Beim Pokalturnier der F1-Jugend hatte die SG Region Burgheim die Nase vorne, bei der F2 der VfB Oberndorf. Doch auch für Gäste, die weniger Interesse am Fußball haben, war einiges Geboten. Für Kinder gab es ein buntes Programm mit zum Beispiel Kinderschminken. Auf der Tennisanlage fand ein Schleifchenturnier für alle Tennisbegeisterten statt.

Am Ende gab es jedoch noch einmal Fußball zu sehen: In einem Einlagespiel standen sich die zweiten Mannschaften des SVB und des FC Staudheim gegenüber (3:1). (AZ)