Burgheim/Münster/Holzheim

Rückschlag für Münster/Holzheim – trotz neuen Trainers

Plus Münster/Holzheim scheitert 1:2 im Spitzenspiel und fällt auf Rang drei. Zuvor wechselt die SG den Trainer. Auch unter Günter Schröttle gelingt die Wende nicht.

Von Benjamin Sigmund und Stephanie Anton

Lange stand die SG Münster/Holzheim an der Spitze der Kreisklasse Neuburg, doch seit einigen Wochen ist irgendwie der Wurm drin. Drei Niederlagen in Folge kassierte das Fußballteam zuletzt und nun stand das Spitzenspiel gegen den TSV Burgheim an. Zuvor hatte sich die Spielgemeinschaft von Trainer Thomas Wiesmüller getrennt. Es war der „letzte Versuch, einen Impuls ins Team reinzubringen“, um irgendwie wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, wie es Abteilungsleiter Philipp Fetsch nennt. Günter Schröttle übernahm. Doch auch der Trainerwechsel brachte – zumindest im Spitzenspiel – nicht den nötigen Aufschwung. Am Ende jubelten die Burgheimer über den 2:1-Sieg.

SG Münster/Holzheim trifft auf sehr effizienten TSV Burgheim

Der neue Trainer Günter Schröttle sah einen guten Beginn seines Teams, Burgheim war zunächst in der Defensive gefordert. Florian Säckler zwang Seitz bereits in der 1. Minute zu einer Flugeinlage. Der Keeper musste erneut eingreifen, als Simon Mayr zum Abschluss kam (16.). Als der TSV erstmals im gegnerischen Sechzehner auftauchte, lag der Ball direkt im Netz. Der Kopfball von Luca Manhart wäre am Tor vorbeigegangen, doch Johannes Wiener gab ihm die entscheidende Richtungsänderung in die eigenen Maschen (21.). Im Anschluss verhinderte Seitz mit zwei starken Reflexen nach Schüssen von Michael Krabler (31.) und Säckler (34.) den Ausgleich. Burgheim blieb effizienter und erhöhte auf 2:0. Einen weit getretenen Freistoß von Michael Habermeyer köpfte Marco Rechenauer in die Mitte, wo Manhart viel Freiraum gewährt wurde und zum 2:0 einschob (37.). Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt.

