VSC Baskets Donauwörth bleiben Bayernligist

Nach Wochen des Bangens ist der Klassenerhalt nun klar. Knapper hätte das Ergebnis nach der Abrechnung fast nicht sein können.

Die VSC Baskets Donauwörth haben den Klassenerhalt gesichert und dürfen nächstes Jahr wieder in der höchsten Liga Bayerns antreten. Nachdem sie mehrere Wochen nach der Saison bangen und auf die Ergebnisse in den Regionalligen warten mussten, wissen die Bären nun, dass sich der Aufwand der letzten Spiele in Ertrag umgemünzt hat.

Die Konstellation mit der Auf- und Abstiegsregelung war in diesem Jahr etwas kompliziert: Die Bayernligen wurden aufgrund der Corona-Pandemie von drei auf vier erweitert. Somit durften statt 36 Mannschaften in der vergangenen Saison 41 Mannschaften in der Bayernliga spielen. Es stand aber bereits fest, dass der Verband wieder auf drei Bayernligen mit jeweils zwölf Mannschaften zurückkehren wird. Daher mussten in diesem Jahr in allen Bayernligen 14 Mannschaften absteigen, um den Aufsteigern aus den Bezirksoberligen und den Absteigern aus den Regionalligen gerecht zu werden. Die Baskets waren punktgleich (14 Zähler, Platz neun) mit dem TSV München Ost, hatten gleich viele Siege bei gleich vielen Niederlagen. Somit entschied das Korbverhältnis, welches mit 23 Punkten für Donauwörth sprach. Bei knapp 1250 erzielten Körben also ein unfassbar knappes Ergebnis, welches Donauwörth aber nun zugutekommt. Somit spielen die Baskets nächste Saison in der Bayernliga Süd.

VSC Baskets Donauwörth suchen einen neuen Center

Trainer und Abteilungsleiter Benni Vogel zeigte sich erleichtert: „Wir freuen uns sehr, dass es gereicht hat und wir uns für die gute Hinrunde belohnt haben, auch wenn es in der Rückrunde sehr schwierig war. Aber bereits jetzt beginnen die Planungen. Mit Daniel Seliger beendet unser Center seine aktive Karriere, wir müssen uns daher auf dem Transfermarkt schon umsehen, ob und welche Optionen es gibt. Aber wir freuen uns auch auf unsere Youngsters, die nachrücken. Leon Merkle hat uns schon viel Freude bereitet diese Saison, Timo Mitlehner und Jason Frederix rücken nach. Wir sind gespannt, mit welchem Kader wir in die Vorbereitung ab August gehen.“ Bis dahin trainieren die Bären nur sporadisch, jeder soll nach dieser anstrengenden Saison entspannen können. Die neue Saison beginnt Ende September. (AZ)

