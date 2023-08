Fußball

08:00 Uhr

Aufsteiger FC Marxheim/Gansheim fährt ersten Sieg ein

Der FC Marxheim/Gansheim (mit Patrick Brugger, vorne in Gelb-Schwarz) konnte sich am zweiten Spieltag über den ersten Sieg freuen. Gegen den SC Mörslingen stand es am Ende 4:2. Foto: Szilvia Izsó

Plus 4:2-Erfolg für den FCMG gegen Mörslingen in der Fußball-A-Klasse West III. SC Tapfheim bleibt fehlerfrei. Spiel von Fatih Spor Bäumenheim wird abgesetzt.

Artikel anhören Shape

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel (2:0 in Zusamaltheim) bleibt der SC Tapfheim vorne dran. Schon in der vergangenen Woche hatte der SCT dreifach gepunktet. Die Donautaler liegen damit gleichauf mit Kicklingen-Fristingen, das den TSV Bäumenheim mit 4:0 abfertigte. Beide Bäumenheimer Teams stehen nun punktlos am Tabellenende, die Partie von Fatih Spor wurde abgesetzt.

Mertingen II musste beim FC Osterbuch (0:3) einen Dämpfer hinnehmen, während der FC Marxheim/Gansheim mit einem 4:2-Erfolg in Mörslingen seine Ambitionen unterstrich. Die SpVgg Brachstadt-Oppeertshofen war ihrem ersten Sieg sehr nahe, musste aber in der Schlussphase gegen Mödingen/ Finningen noch das 2:2 hinnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .