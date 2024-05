Dem TSV Rain fehlen weiterhin drei Punkte

Plus Fußball-Bayernliga: Mit 1:3 unterliegt das Bulik-Team dem TSV Schwaben Augsburg, und das zurecht. Um der Relegation sicher zu entgehen, muss noch ein Sieg her.

Bis zur 70. Minute hat der Tabellenführer der Fußball-Bayernliga aus Augsburg das Spiel gegen den TSV Rain fast nach Belieben dominiert. Erst nach dem Anschlusstreffer durch Marc Sodji brachte der TSV Rain die Schwaben in Bedrängnis, konnte aber keinen weiteren Treffer mehr erzielen und verlor die Begegnung am vergangenen Samstag verdient mit 1:3 (0:1).

Rains Coach David Bulik veränderte seine Startformation nach dem 2:0-Sieg beim Kirchheimer SC nur auf einer Position: Julian Bosch startete für den verletzten Eugen Belousow. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und erzielten bereits nach drei Minuten ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wurde. Zwei Minuten später bediente Michael Senger auf der Gegenseite Dominik Schröder, der auch im zweiten Versuch am Augsburger Keeper scheiterte. Damit war es mit der Offensivherrlichkeit der Rainer im ersten Durchgang vorbei.