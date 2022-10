Fußball

Ein Zirgesheimer kommentiert Bundesliga-Spiele des FCA für blinde Menschen

Plus Fabian Kapfer aus Zirgesheim kommentiert Spiele des FC Augsburg für ein besonderes Publikum. Dabei sollte er beim FCA eigentlich einen anderen Job übernehmen.

Über seine eigene fußballerische Laufbahn will Fabian Kapfer nicht allzu viele Worte verlieren. "So besonders ist die nicht", sagt der 23-Jährige lachend. Für seinen Heimatverein FC Zirgesheim war er in der B-Klasse aktiv, nach der Auflösung des FCZ wechselte er zum SV Mauren. Nachdem Kapfer aber seit geraumer Zeit in Augsburg wohnt und studiert, kam er für seinen neuen Klub erst selten zum Einsatz – zumal er am Wochenende oft auch anderweitig in Sachen Fußball gefordert ist. Kapfer berichtet unter anderem für unsere Redaktion über Partien der Regionalliga Bayern. Aber auch in der Bundesliga kommt er zum Einsatz.

