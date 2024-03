Fußball

18:45 Uhr

Erfolgreicher Auftakt für den SV Wörnitzstein-Berg

Der SV Wörnitzstein-Berg (mit Pascal Dietrich, in Rot) fuhr unter Flutlicht im Stauferpark einen verdienten 1:0-Sieg gegen Glött ein.

Plus In der Bezirksliga fährt der SVW einen 1:0-Sieg gegen Glött ein. Für Rain II wäre in Neuburg mehr als ein Remis drin gewesen. Holzkirchen unterliegt.

Zum Auftakt nach der Winterpause gastierte die SSV Glött im Donauwörther Stauferpark beim SV Wörnitztstein-Berg. Dieser setzte sich knapp durch. Auch der TSV Rain II punktete zum Wiederbeginn der Bezirksliga Nord, jedoch nur einfach. Ohne Punkte blieb der SV Holzkirchen, der in Jettingen mit nur einem Gegentor noch gut bedient war.

SV Wörnitzstein-Berg – SSV Glött 1:0 (1:0). Zu Beginn der Partie ließen es die Gäste ruhig angehen und legten ihr Hauptaugenmerk auf eine kompakte Defensive. Hier war also von Beginn an viel Geduld von den Wörnitzsteinern gefordert. Doch nach sechs Minuten hatte Maximilian Bschor das 1:0 auf dem Fuß, als er nach einem feinen Ball vom aufgerückten Jonas Veh auf einmal frei vor dem Glötter Tor stand. Sein Abschluss ging allerdings knapp vorbei. Nach 17 Minuten fiel dann das Tor des Tages: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Dominik Marks ließ Timo Zausinger zwei Gegenspieler stehen und fand den freistehenden Blerand Kurtishaj, der eiskalt zum 1:0 verwandelte. Fortan waren die Hausherren am Drücker und drängten auf das zweite Tor. Timo Zausinger probierte es aus der Distanz, doch der Glötter Keeper parierte den Ball zur Ecke.

