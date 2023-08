Fußball

vor 47 Min.

Ex-Profi Robert Strauß: Vom Platz ins Funktionärsgeschäft

Plus Der Großsorheimer Robert Strauß arbeitet seit seinem Karriereende im Management des 1. FC Heidenheim. Ein Gespräch über seine heutigen Aufgaben, die Euphorie um den Bundesliga-Aufstieg und die Entwicklung des FCH.

Nach Ihrem Karriereende als Fußball-Profi im Sommer 2020 wurden Sie Assistent des Vorstands, jetzt heißt die Position Bereichsleiter Sport. Was sind dabei Ihre Aufgaben?

Robert Strauß: Mein Aufgabenfeld ist relativ vielseitig. Das macht es aber gerade auch spannend und interessant. Es ist ganz grob in zwei Teile untergliederbar. Auf der einen Seite ist der Lizenzspielerbereich. Zu den Hauptaufgaben gehören hier unter anderem das Vertragswesen im Lizenzspielerbereich, der regelmäßige Kontakt mit Spielervermittlern, die Kaderplanung im Lizenzspielerbereich in Abstimmung mit dem Cheftrainer Frank Schmidt und dem Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald, das regelmäßige Abstimmen mit unseren Scouts über potenzielle Neuzugänge, die Analyse von Daten in Bezug auf potenzielle Neuzugänge, das Verwalten der Transfersysteme TOR ( DFL) und TMS ( FIFA) sowie die Begleitung der Lizenzspielermannschaft zu ihren Spielen. Auf der anderen Seite steht der Bereich des Hartmann-Nachwuchs-Leistungs-Zentrums (NLZ). Hier bin ich verantwortlich für die Leitungsebene und für die Koordination der wichtigen Themen zur Vorstandsebene. Das Führen von Personalgesprächen, die Prüfung der Arbeitsverträge, aber auch die Identifizierung von jungen Talenten in Zusammenarbeit mit der Leitung des NLZ sind hier weitere Tätigkeitsfelder.

