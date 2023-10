Fußball

12:00 Uhr

FC Marxheim/Gansheim lässt den Verfolger herankommen

Plus Der FCMG trennt sich in der A-Klasse West III torlos. Dadurch rückt Tapfheim heran. Der TSV Bäumenheim übernimmt nach 1:6-Klatsche in Mörslingen die Rote Laterne.

Nur noch ein Punkt trennt den SC Tapfheim von Tabellenführer FC Marxheim/Gansheim. Dabei profitierten die Tapfheimer von einem 0:0 des Ligaprimus. Die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen gewann in Roggden und auch Fatih Spor Asbach-Bäumenheim holte drei Punkte.

SG Mödingen/Finningen – FC Mertingen II 1:0 (1:0). Knapp mit 1:0 setzte sich die SG Mödingen gegen die Zweite der Mertinger durch. Spielertrainer Matthias Schmitz war es in der 38. Minute vorbehalten, mit seinem Treffer die drei Punkte zu sichern. Zuschauer: 50. (doze)

