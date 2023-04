Gut für Gundelsheim/Weilheim-Rehau: Spitzenreiter Megesheim patzt

Gundelsheim/Weilheim-Rehau kann in der A-Klasse bis auf einen Zähler an den SV Megesheim heranrücken. Huisheim muss nach Niederlage weiter um Klassenerhalt zittern.

Wird es doch noch einmal spannend im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Nord? Spitzenreiter Megesheim kam gegen Wörnitzstein-Berg II nicht über ein 1:1 hinaus, während Verfolger Gundelsheim/Weilheim-Rehau gegen die Spielgemeinschaft Mündling-Sulzdorf eínen ungefährdeten 3:0-Sieg landete. Damit schmilzt Megesheims Vorsprung auf einen Zähler zusammen – bei einem Spiel mehr als der Verfolger. Huisheim rutscht nach der 0:1-Niederlage vor eigenem Anhang weiter in den Tabellenkeller.

SV Wörnitzstein-Berg II – SV Megesheim 1:1 (0:0)

Rudolf Lehmann verwandelte in der 55. Minute einen Strafstoß zur 1:0-Führung für den Spitzenreiter aus dem Ries. Alles schien den erwarteten Lauf zu nehmen. Doch wie schon zuvor erwiesen sich die Hausherren als hartnäckiger Kontrahent. Vier Minuten vor Schluss musste der SVM dann doch noch das 1:1 hinnehmen, das Fabio Strobel erzielte und die Ausgangssituation für Megesheim im Meisterschaftsrennen verschlechterte. (dz)

TKSV Donauwörth – Spvgg Ederheim 2:1 (1:0)

Mit zwei Toren sicherte Fatih Özkan den Hausherren den Sieg. Özkan traf in der 10. Minute zum 1:0, nach einer knappen Stunde verwandelte er einen Strafstoß zum 2:0. Lars Möhnle verkürzte zwar in der 67. Minute auf 2:1, doch die Gäste vermochten die Partie nicht mehr zu wenden. (db)

TSV Gundelsheim/Weilheim-Rehau – FSG Mündling-Sulzdorf 3:0 (2:0)

Die Gäste starteten schwungvoll und hätten schnell in Führung gehen können. Doch das 1:0 fiel auf der anderen Seite: Dominik Stowasser erzielte in der 13. Minute das 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Maximilian Schuster auf 2:0. Nach einer Stunde traf David Meyer zum 3:0. Danach ließen die Hausherren nichts mehr zu. (be)

SV Otting – SG Großsorheim/Hoppingen 1:1 (1:0)

Die Heimelf kam gut ins Spiel. Nach einigen vergebenen Chancen, war es Daniel Roßkopf, der durch einen Schuss aus der Drehung das 1:0 machte. Vor der Halbzeit versuchte der SVO noch das zweite Tor zu machen, doch vergeblich. Nach der Pause war die Partie eher zerfahren. Das 1:1 fiel durch einen Elfmeter in der 56. Minute, den Christoph Beck verwandelte. Eine gerechte Punkteteilung. (sv)

BC Huisheim – FC Maihingen II 0:1 (0:0)

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein gleich verteiltes Spiel mit wenig packenden Torraumszenen. Nach der Pause waren die Gäste eindeutig am Drücker.

In der 55. Minute verhinderte BCH-Keeper Daniel Katzenberger reaktionsschnell per Fußabwehr noch das 0:1, aber eine Viertelstunde vor Schluss staubte Tobias Öttl aus kürzester Distanz zur Gästeführung ab. Die Heimelf konnte das Schlusslicht nun kaum in ernsthafte Verlegenheit bringen, sodass dessen Sieg verdient war. (bc)

SV Wechingen – Eintracht T.R.B. 0:2 (0:0)

Trotz ordentlicher Leistung mussten sich stark ersatzgeschwächte Wechinger der Eintracht T.R.B. geschlagen geben. Bei der Heimelf fehlte oft der letzte Pass, was nach der Pause bestraft wurde, als Eintrachts Michael Kronburger Keeper Lukas Hertle keine Chance ließ.

Der SVW war weiterhin überlegen, musste allerdings kurz darauf nach einem Konter durch Johannes Templer das 0:2 hinnehmen. Die Eintracht verteidigte die übrige Spielzeit diszipliniert und ließ keine gefährlichen Aktionen mehr zu. (rn)