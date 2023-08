Fußball

Hoffnung in Altisheim nach dem 1:7-Debakel

Plus Nach dem desaströsen Start der SpVgg Altisheim-Leitheim mit der jüngsten 1:7-Pleite analysiert Trainer Hanfbauer die Situation. Es gibt Gründe zur Hoffnung.

Null Punkte und 1:11 Tore – die Bilanz der SpVgg Altisheim-Leitheim ist desaströs, der Saisonstart in der Kreisklasse Nord II komplett misslungen. Trauriger Tiefpunkt: das 1:7 gegen den TSV Binswangen am vergangenen Spieltag (siehe Seite 30). Für Trainer Johannes Hanfbauer verlief die Partie folgendermaßen: „Wir sind sehr gut in die erste Halbzeit gestartet und hätten in Führung gehen müssen. Durch einen Elfmeter sind wir in Rückstand geraten und so in die Pause gegangen. Danach haben wir komplett den Faden verloren und jeder unserer Fehler ist sofort bestraft worden.“ Doch Hanfbauer sieht in der Partie auch Positives.

„Wir haben uns nicht aufgegeben, die Moral hat gepasst. Wir haben dann ja auch ein Tor gemacht, aber leider am Ende noch einen Elfer kassiert", erklärt er.

