Lokalderby zum Auftakt in der Kreisklasse Nord II

Plus In der Fußball-Kreisklasse Nord II treffen am Samstag Oberndorf und Eggelstetten aufeinander.Altisheim hat einen echten Gradmesser vor der Brust.

Die drei Mannschaften aus unserer Region, die in dieser Saison in der Fußball-Kreisklasse Nord II spielen, haben vor dem Start in die Frühjahrsrunde am Wochenende keine Chancen mehr, um oben anzuklopfen. Aber auch der Abstand zur Abstiegsregion sollte eigentlich zu groß sein, um noch in Schwierigkeiten zu kommen. Die Ziele der drei Teams für das Frühjahr sind ziemlich unterschiedlich.

Bester des Trios ist der VfB Oberndorf auf Rang sechs (26 Punkte). Trainer Florian Lorenz, der den Verein im Sommer nach fünf Jahren verlassen wird (für ihn übernimmt André Fuchs), berichtet von einer eher durchschnittlichen Vorbereitung. Die eigentlich guten Trainingsleistungen seiner Schützlinge konnten zu seinem Bedauern in den Testspielen zu wenig umgesetzt werden. „Ich bin aber optimistisch, dass wir zum Auftakt im Lokalderby gegen Eggelstetten am Samstag unsere Wettkampfform erreichen“, blickt Lorenz auf das Nachbarschaftsduell voraus.

Für das Frühjahr habe man sich beim VfB vorgenommen, die gute Serie vor der Winterpause fortzusetzen und möglichst alle Begegnungen in den kommenden Wochen siegreich zu gestalten.

Eggelstetten will gegen Oberndorf auf jeden Fall gewinnen

Lokalrivale SV Eggelstetten (8., 18 Punkte) möchte dieses Vorhaben natürlich gleich zum Start zunichte machen. „Das Derby gegen Oberndorf und das Duell gegen meinen Ex-Verein Unterthürheim, diese beiden Spiele wollen wir auf jeden Fall gewinnen und möglichst eine kleine Serie starten“, gibt SVE-Coach Leo Neumann als Parole aus.

Die Grundstimmung im Team sei vor dem Auftakt ins Frühjahr gut, mit der Vorbereitung könne man unterm Strich zufrieden sein. Der Stamm der Truppe mit etwa 15 Spielern sei aktuell fit und einsatzbereit.

Seit Trainingsbeginn habe man als Motivation das Derby in Oberndorf vor Augen gehabt, so Neumann, deshalb hofft er auch auf einen optimalen Start seiner Schützlinge. Der Trainer verlässt Eggelstetten zum Saisonende und möchte sich mit einem guten Lauf verabschieden.

Punktgleich mit dem SVE rangiert die SpVgg Altisheim-Leitheim auf Rang neun. „Wechselhaft“ sei die Vorbereitung verlaufen, informiert Trainer Johannes Hanfbauer, der bereits für die kommende Saison verlängert hat. Wegen des Wetters und der Platzverhältnisse habe man nicht alles umsetzen können, was geplant war.

Insgesamt ist Hanfbauer jedoch mit der Ausgangssituation zufrieden. „Noch sind wir aber nicht ganz gesichert“, meint er mit Blick auf die Abstiegsregion, neun Zähler beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Unser Anspruch ist schon, in der Rückrunde mehr Punkte als in der Vorrunde zu holen“, gibt Hanfbauer als Ziel für das Frühjahr aus. Mit Fatlind Talla habe man im Winter einen bezirksligaerfahrenen Kicker hinzubekommen. Zum Auftakt am Samstag empfängt die SpVgg mit dem Tabellenzweiten BC Schretzheim ein Team, das direkt als echter Gradmesser dient.