Markus Schwarzenberger übernimmt im Sommer in Flotzheim

Die SG Flotzheim-Fünfstetten bekommt zur neuen Fußball-Saison einen neuen Übungsleiter. Das ist nicht die einzige personelle Veränderung im Team.

Markus Schwarzenberger ist ab der Saison 2024/2025 neuer Trainer bei der SG Flotzheim/ Fünfstetten und tritt damit die Nachfolge des aktuell internen Trainerduos Florian Muschler und Michael Sebald an. Beide übernahmen im Sommer 2023 diese verantwortungsvolle Aufgabe für eine Saison, nachdem sich Karl-Heinz Schüler dem TSV Nördlingen angeschlossen hatte. „Wir bedanken uns recht herzlich bei Florian und Michael für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und das großartige Engagement und wünschen beiden für die Rückrunde mit ihrem Team sportlich den bestmöglichen Erfolg. Gleichermaßen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Markus Schwarzenberger zur kommenden Saison“ sagt Roland Wagner, 1. Vorsitzender des FSV Flotzheim.

Markus Schwarzenberger hat 16 Jahre Erfahrung im Trainergeschäft

Markus Schwarzenberger stammt aus Gersthofen und spielte in seiner aktiven Zeit in verschiedenen Mannschaften von der Kreisliga bis zur Bezirksoberliga. Seit 16 Jahren ist der heute 46-Jährige fortan im Trainergeschäft tätig, in verschiedenen Ligen von der A-Klasse bis zur Kreisliga. Er konnte dadurch sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum die jeweils unterschiedlichen Vereinsstrukturen und Rahmenbedingungen kennenlernen. „Markus hat uns mit seiner positiven Energie überzeugt und dass er sich letztendlich für uns entschieden hat, ist wiederum ein anerkennendes Zeichen dafür, dass wir mit der Entwicklung unseres Fußballvereins auf einem guten Weg sind“, so die beiden SG-Vorsitzenden Roland Wagner und Tobias Vogl. Der neue Trainer fügt hinzu, er sei von den hervorragenden Voraussetzungen und guten Strukturen im Verein überzeugt und zudem vom großen ehrenamtlichen Engagement im Vereinsumfeld begeistert.

Neuer Teammanager bei der SG Flotzheim-Fünfstetten

Eine weitere wichtige Position konnte die SG Flotzheim-Fünfstetten ebenfalls erfolgreich besetzen. Lukas Hertlein übernimmt ab sofort Verantwortung im sportlichen Bereich als Teammanager. Neben den vielfältigen kommunikativen und organisatorischen Aufgaben mit der Mannschaft und dem Trainerteam bildet er ab sofort – zusammen mit den beiden Vorsitzenden Roland Wagner und Tobias Vogl – das Team der sportlichen Leitung. (AZ)

