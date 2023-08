Fußball

Neustart, Umbruch und Euphorie in der Kreisklasse Nord I

Plus Saisonstart der Kreisklasse Nord I: Während Flotzheim/Fünfstetten einen neuen Anlauf nimmt, ist Gundelsheim/Weilheim-Rehau wieder zurück.

Von Thomas Unflath

Dem TSV Ebermergen gelang zum Ende der Vorsaison über die Relegation noch der Aufstieg in die Kreisliga, dafür kehrte die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau als A-Klassen-Meister in die Kreisklasse Nord II zurück. Somit sind dort weiterhin sechs Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung vertreten. Nachfolgend ein Überblick, wie dort die Lage zum Saisonstart ist.

Lange sah es in der vergangenen Saison danach aus, als würde die SG Flotzheim/Fünfstetten die Meisterschaft einfahren und in die Kreisliga zurückkehren. Doch in der Schlussphase ließ die SG regelmäßig Punkte liegen und verpasste als Dritter sogar den Relegationsplatz. Nun ist also ein Neustart angesagt. Nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Karl-Heinz Schüler (jetzt TSV Nördlingen II) nach Saisonende bilden nun Florian Muschler und Michael Sebald ein gleichberechtigtes Trainerduo. Muschler war zuletzt noch Spieler bei der SG und wird das Team ab sofort von der Außenlinie betreuen, während Sebald – zuletzt bereits kickender Co-Trainer – weiter aktiv mitwirkt. „Beide bringen alle notwendigen Voraussetzungen mit und gehen ihre neue Aufgabe sehr motiviert und konzentriert an“, berichtet Roland Wagner, Vorsitzender des FSV Flotzheim. Das Duo agiere mit viel Leidenschaft. So sei es laut Wagner auch gelungen, nach der enttäuschenden Negativserie wieder Spaß und Freude ins Team zurückzubringen. In der neuen Saison wolle man die jungen Kicker fördern und die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln – zudem strebt man bei der SG einen Platz unter den ersten fünf an.

