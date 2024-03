Fußball

11:51 Uhr

Ohne Druck ins Spitzenspiel für den SV Wörnitzstein-Berg

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg und der TSV Rain II konnten jüngst in der Bezirksliga punkten. Beide bekommen es jetzt mir harten Gegnern zu tun.

Von Patrick Widinger, Julian Pilz

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord trifft der SV Wörnitzstein-Berg am Samstagnachmittag auf den Tabellenzweiten Stätzling. Dabei will der SVW befreit aufspielen. Der TSV Rain II muss gegen Ecknach auf einige Spieler verzichten.

FC Stätzling - SV Wörnitzstein-Berg (Sa. 15.30 Uhr)

„Wir haben eine super Einstellung gehabt und uns auf die einfachen Dinge konzentriert. Allerdings haben wir es verpasst, den Sack zuzumachen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW zum Auftaktsieg vergangene Woche gegen Glött. Während Wörnitzstein-Berg also drei Punkte zum Start holen konnte, ließ der Tabellenzweite und kommende Gegner, Stätzling Punkte liegen. Am Ende verlor der FCS in Ecknach mit 1:3 und musste damit im Meisterschaftsrennen einen herben Dämpfer verkraften. Der Abstand zur Spitze beträgt jetzt sieben Punkte, der Vorsprung auf Tabellennachbar Wörnitzstein-Berg liegt allerdings bei komfortablen acht Zählern. „Für uns spielt die Tabelle vor diesem Spiel keine Rolle, wir wollen befreit aufspielen und eine Konstanz in unsere Spiele bekommen“, so Schmidbaur. Im Hinspiel zog der SVW zuhause mit 1:3 den Kürzeren, auch im Rückspiel erwarte man eine schwierige Partie: „Wir haben nichts zu verlieren. Das Hinspiel haben wir gegen eine Topmannschaft in dieser Liga verdient verloren. Wenn wir aber einen guten Tag erwischen, unsere Chancen nutzen und einfachen Fußball spielen, bin ich überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen