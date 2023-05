SG Münster/Holzheim geht in die Aufstiegsrelegation

SG gewinnt 3:0 und sichert den zweiten Platz in der Kreisklasse Neuburg ab. Klingsmoos fährt mit dem 6:2-Sieg gegen den SV Feldheim den Titel ein.

Die Spitzenplätze in der Kreisklasse Neuburg sind verteilt. Zwei Spieltage vor Saisonende ist der SV Klingsmoos nach dem 6:2-Sieg gegen den SV Feldheim nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und steht als Aufsteiger in die Kreisliga fest. Dahinter sicherte sich die SG Münster/Holzheim mit dem 3:0-Sieg gegen Steingriff den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

SV Klingsmoos – SV Feldheim 6:2 Schon nach dem Tor zum 5:2 rannten alle Spieler des SV Klingsmoos zum Jubeln auf den Rasen, nach dem 6:2 erneut. Endgültig keine Grenzen mehr kannte die Freude nach dem Schlusspfiff. Die Mösler sind nach dem Sieg nicht mehr einzuholen und spielen in der kommenden Saison erstmals seit 2012 wieder in der Kreisliga. Trainer Johannes Kranner bezeichnete den Aufstieg als „sensationell“, kaum jemand habe damit gerechnet. „Bei uns hat sich richtig etwas entwickelt“, die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern passe.

Dabei hätte es durchaus passieren könne, dass der SVK die Party hätte verschieben müssen. Klingsmoos begann nervös und geriet nach einem Tor von Marco Schütt in Rückstand (18.). Doch Max Fieber glich im Gegenzug aus (19.), Alexander Müller (32.) und erneut Fieber (47.) stellten auf 3:1. Nach dem Anschlusstor durch Marco Schütt (58.) wurde es noch einmal eng, ehe Florian Stöckl (78.), Stefan Brosi (86.) und Belmin Habibovic (89.) mit ihren Treffern alles klarmachten. (sb)

Sieg der SG Münster/Holzheim hätte auch höher ausfallen können

SG Münster/Holzheim – SV Steingriff 3:0 (1:0). Nur rund zehn Sekunden waren gespielt, als das Leder in den Maschen der Gäste lag. Abspiel von Julian Mayr diagonal auf Simon Mayr, dessen Flanke Michael Krabler zum 1:0 verwertete. Ebenfalls eine Flanke von Simon Mayr kreierte eine Großchance von Florian Säckler, doch der Steingriffer Keeper Maximilian Lober war mit dem Fuß zur Stelle. Nach 26 Minuten lag das 2:0 abermals in der Luft, doch ein Kopfball von Simon Mayr landete am Pfosten. Kurz vor der Pause dann die erste Möglichkeit des SVS, doch Fabian Siegl schoss am langen Ecke vorbei. Auf der Gegenseite ließen Krabler, Julian Lenk und Simon Mayr bei riesigen Gelegenheiten das 2:0 liegen. Auch nach dem Wechsel fiel gleich ein frühes Tor: Florian Säckler netzte für die SG eine Hereingabe von Matthias Stuber ein. Das 3:0 erzielte Säckler nur zwei Zeigerumdrehungen später. Das Spiel war entschieden, danach tat sich nicht mehr allzu viel. Damit hat die Spielgemeinschaft den Relegationsplatz sicher. (mwe)