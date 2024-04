SV Donaumünster-Erlingshofen verliert erneut

Nach der zweiten Niederlage in Folge rutscht der SVDE auf den dritten Tabellenplatz der Kreisklasse Nord 2 ab. Pleiten auch für Altisheim und Eggelstetten.

Der SV Donaumünster-Erlingshofen verliert weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg in der Kreisklasse Nord 2. Durch eine 0:2-Niederlage beim FC Donauried hat das Team nun drei Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. Oberndorf gewann souverän bei der SpVgg Altisheim-Leitheim und bleibt Fünfter. Der SV Eggelstetten muss ebenfalls eine bittere Heimniederlage gegen FC Pfaffenhofen-Untere Zusam einstecken.

SV Eggelstetten – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 1:2 (0:2). Den Gästen reichte eine durchschnittliche Leistung, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen. In der 22. Minute traf Pascal Neff nach einem katastrophalen Abspielfehler der Heimmannschaft aus fünf Metern. Das Spiel spielte sich dann hauptsächlich im Mittelfeld ab, wonach Benjamin Mang kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss aus 20 Metern auf 2:0 erhöhte. Mit dem Halbzeitpfiff fiel fast der Anschlusstreffer für den SVE, doch Daniel Hurle traf mit einem Freistoß aus 20 Metern nur die Latte. In der 62. Minute hätte Mang die Partie entscheiden können, traf aber aus kurzer Distanz ebenfalls nur die Latte. Die Heimelf konnte in der Nachspielzeit nur noch durch ein Kopfballtor von Daniel Hurle auf 1:2 verkürzen. Zuschauer: 140 (sve)

VfB Oberndorf kontrolliert das Spiel

SpVgg Altisheim-Leitheim - VfB Oberndorf 0:3 (0:2). Eine völlig verdiente Heimniederlage kassierte die SpVgg im Heimspiel gegen Oberndorf. Die Gäste waren von Beginn an wesentlich aggressiver und auch spielerisch klar im Vorteil und gingen durch einen unglücklich abgefälschten Freistoß in der 27. Minute folgerichtig in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Fabian Kretschmar mit einem direkt verwandelten Freistoß das beruhigende 2:0 für die Gäste. Wer nach der Pause auf eine Wende der Platzherren gehofft hatte, wurde enttäuscht. So konnte der VfB das Spiel weiterhin kontrollieren und der eingewechselte Alexander Korber erzielte in den letzten Minuten das 3:0. Zuschauer: 80. (SpVgg)

FC Donauried – SV Donaumünster-Erlingshofen 2:0 (1:0). Beim FC Donauried kassierte der SV Donaumünster-Erlingshofen die zweite Niederlage in Folge. Tobias Kapfer brachte die Hausherren in der 24. Minute in Führung. Zehn Minuten vor Abpfiff sorgte Ioan Chirica für die Vorentscheidung. Ein Tor gelang dem Favoriten auch in den Schlussminuten nicht mehr. Zuschauer: 150. (weda)

