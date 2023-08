Fußball

20:00 Uhr

SV Wörnitzstein-Berg schlägt Holzkirchen im Kreis-Derby

Erst in der zweiten Hälfte konnte sich der SV Wörnitzstein-Berg (mit Daniel Habersatter, in Rot) entscheidend gegen Aufsteiger SV Holzkirchen (mit Marcel Köhnlein) durchsetzen. Foto: Szilvia Izsó

Plus Wörnitzsteiner fahren einen 2:1-Erfolg gegen den SV Holzkirchen ein. TSV Rain II hat beim knappen 1:0-Sieg in Stätzling Glück.

Vor einer stattlichen Kulisse von knapp 250 Zuschauern fand das Landkreisderby zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem Aufsteiger aus Holzkirchen statt, bei dem sich die Hausherren letztlich durchsetzten. Holzkirchen kam erneut nicht zu Punkten. Die U 23 des TSV Rain musste beim FC Stätzling lange kämpfen, um ein Tor zu erzielen und am Ende drei Punkte einzufahren.

SV Wörnitzstein-Berg – SV Holzkirchen 2:1 (0:0). Die Hausherren aus Wörnitzstein mussten neben den durch Rote Karten gesperrten Spielern Dominik Marks und Blerand Kurtishaj auf den verletzten Adriano Friebel verzichten. Das Spiel brauchte nicht lange, um den Zuschauer etwas zu bieten. Nach acht Minuten die erste Torannäherung der Gastgeber: Eine Flanke von Daniel Habersatter konnte noch vor dem eingelaufenen SVW-Stürmer Max Göttler geklärt werden. Nach einer Viertelstunde tankte sich Michael Knötzinger auf rechts durch, seine scharfe Hereingabe fand aber keinen Abnehmer. Nach knapp 20 Minuten dann die erste Torchance für Holzkirchen . Doch Gästeangreifer Patrick Michel scheiterte zweimal an Martin Müller . Bis zur Halbzeit hatten die Stadtteilelf dann noch weitere Offensivaktionen, ohne aber wirkliche Torgefahr auszustrahlen.

In der zweiten Hälfte passierte dann offensiv von beiden Teams wenig. Doch nach einer Stunde nahm die Partie nochmals an Fahrt auf. In der 62. Minute markierte der eingewechselte Maximilian Bschor das 1:0 für die Wörnitzsteiner. Aus der Drehung bugsierte er den Ball mit dem rechten Fuß ins Tor. Aber nur vier Minuten später glich Patrick Michel die Partie aus. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wurden die Hausherren ausgekontert und Michel versenkte den Ball im langen Eck.

