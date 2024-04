Fußball

07:00 Uhr

TSV Rain: Auf geht's zum wichtigsten Spiel der restlichen Saison

Plus Am 1. Mai steht für die Tillystädter die Nachholpartie beim Kirchheimer SC an und der Druck ist hoch. Worauf es laut Trainer Bulik nun am meisten ankommt.

Von Stephanie Anton

Eines ist schon mal sicher: Licht wird am Mittwoch in der Partie zwischen dem Kirchheimer SC und dem TSV Rain nicht fehlen. Am 29. Spieltag hatte die ausgefallene Flutlichtanlage der Oberbayern zum Spielabbruch der Partie geführt. Die Rainer hatten zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 geführt (75. Minute). Gerne hätten Trainer David Bulik und sein Team den Dreier mitgenommen, doch das Spiel wurde neu angesetzt - schließlich handelte es sich um kein Versäumnis des Kirchheimer SCs, sondern um "höhere Gewalt", wie der Bayerische Fußball-Verband mitteilen ließ. Am Feiertag soll der Sieg nun eingetütet werden und da die Partie um 14.30 Uhr angepfiffen wird, wird auch kein Flutlicht benötigt. Was jetzt noch fehlt, weiß Trainer Bulik - denn seine Mannschaft hatte zuletzt bei Remis gegen den TSV 1860 München II und den FC Deisenhofen nicht hundertprozentig überzeugt.

"Alles ist angerichtet. Der Druck ist enorm hoch. Wir sind nur zwei Punkte vom Abstiegsrelegationsrang entfernt", beschreibt der Übungsleiter die Situation. Gegner Kirchheim sehe jetzt vielleicht die letzte Chance, um noch einen Relegationsplatz zu erreichen (acht Punkte Abstand zu Platz 17). Im Abschlusstraining am Montagabend hatte Bulik die Dringlichkeit eines Sieges noch einmal angesprochen. Das Spiel sei nun das Wichtigste der restlichen Saison. "Aber eigentlich wissen es alle. Wir werden alles reinwerfen!", gibt er sich kämpferisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen